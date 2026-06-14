テレビアニメ『東京リベンジャーズ』（東リベ）の続編『東京リベンジャーズ 三天戦争編』が、MBS・TBS・CBCにて10月2日より毎週金曜深夜1時53分から放送されることが決定した。あわせて第3弾PVが解禁され、12年後の世界におけるマイキー、三途春千夜の姿を見ることができる。【動画】顔が激変したマイキー！12年後を描く公開された『東リベ』続編PV公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ―」と語りかけるマイキーのビデ