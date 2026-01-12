DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年春新作コスメ｜蛍光色に転ばず、自然な血色感が続くボリューム*ティント『ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』全3色が、1月16日（金）より発売されます。今回は、編集部によるスウォッチやリアルな口コミ・レビューをご紹介します。* メイクアップ効果による

DECORTÉ（コスメデコルテ）2026年春新作コスメ

こんにちは、ふぉーちゅん編集部です。

DECORTÉ（コスメデコルテ）の2026年春新作コスメ情報をお届け！







今回は、気になるスウォッチや編集部によるリアルな使用感のレビューをご紹介します。 自分だけの血色感を演出し、上品に艶めく唇を叶える『コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』が、2026年1月16日（金）より発売されます。今回は、気になるスウォッチや編集部によるリアルな使用感のレビューをご紹介します。

DECORTÉ（コスメデコルテ）ってどんなブランド？

DECORTÉ（コスメデコルテ）は、KOSE（コーセー）が展開する日本のコスメブランド。



ブランド名には「美の勲章」の意味が込められており、“「誇りある美」をすべての方に届けたい”との思いを掲げています。



そんなDECORTÉ（コスメデコルテ）では、独自の技術を搭載したスキンケアやメイクアップアイテム、フレグランスなど、幅広いアイテムを展開。



中でも、『アイグロウジェム スキンシャドウ』はじめとするアイシャドウや、「ルージュデコルテ」シリーズの口紅といったポイントメイクアイテムにファンが多く、今回ご紹介する新作リップにも注目が集まっています♡

DECORTÉ（コスメデコルテ）｜ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ

DECORTÉ（コスメデコルテ）より、ふっくらボリューム感のある唇*を叶えるティント＆プランプルージュが登場！



* メイクアップ効果による

商品特徴

『コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』は、自分だけの血色カラーに染まり、蛍光発色せずに自然な色味が続くボリューム*1ティント。



ほんのり上気したような血色感と、みずみずしいツヤを演出します。



*1 メイクアップ効果による

心地よい清涼感と刺激感をもたらす「PLUMPING GLOW VOLUMIZER*2」を配合。



水分閉塞性の高い2層のオイルと温感・冷感成分からなる複合成分で、なめらかに伸び広がりながら、ほどよい清涼感を与えます。



ツヤ膜がうるおいを閉じ込め、プランプアップしたようなハリ感を演出*1。



*1 メイクアップ効果による

*2 ジイソステアリン酸ダイマージリノレイル、ワセリン、バニリルブチル、メントキシプロパンジオール

また、唇の状態に応じてヴェールを作る複合成分「VOLUMIZING SCULPTOR*3」を配合。



縦ジワや凹凸にフィットし、ボリューム感のある膜を形成することで、ふっくら美しいフォルムの唇を演出します*1。



*1 メイクアップ効果による

*3 ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン・オレイン酸フィトステリル・イソステアリン酸デキストリン・ラウリルポリグリセリル-3ポリジメチルシロキシエチルジメチコン・オクチルドデカノール・（アクリレーツ／アクリル酸エチルヘキシル）クロスポリマー

唇のpHや水分量に応じて自分だけの色に染まり、ほんのり上気したような唇に。

時間が経ってもきれいな色ツヤが続くティントタイプです。

また、ティントリップに起こりがちな「蛍光発色」を抑え、血色感の延長線上のような自然な仕上がりをキープできるところも魅力です。



ルージュデコルテシリーズ共通の赤色色素「ヘモグロレッド」を採用することで、顔料とティント成分を絶妙なバランスで配合。



これにより、時間が経っても蛍光発色しにくく、ナチュラルな血色感が続きます。

DECORTÉ（コスメデコルテ）の独自成分「シャルルドミルローズエキス」など、保湿感に優れた美容保湿成分を厳選して配合。



うるおいで満たし、ハリ・弾力を感じるいきいきとした印象の唇に導きます。

さらに、唇に触れた瞬間に体温でとろけるようにほぐれ、なめらかに伸び広がるテクスチャーもポイントです。



＜その他特徴＞

● 透明感のあるグリーンフローラルの香り

● 美容液93%（保湿・エモリエント成分）

● パラベンフリー

カラーバリエーション＜全3色＞

『コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』のカラーバリエーションは全3色。



● 01 my cupid

● 02 ripe strawberry

● 03 hazel peach

● 01 my cupid

ピュアな血色感を宿らせるペールピンク



● 02 ripe strawberry

完熟苺のように芳醇なダスティピンク



● 03 hazel peach

桃がとろりと溶けたようなコーラルピンク

※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』を実際に使ってみました！



体温でとろけるようにスルッと伸びる、なめらかな塗り心地。

ひと塗りでちゅるんと塗れたようなツヤ感を演出できます。



みずみずしく軽いテクスチャーなのに、しっかりと唇がうるおって乾きにくいですよ。



ほんのり清涼感があり、心地よいプランプ感を楽しめます。

プランパー効果により縦ジワが目立ちにくく、唇がふっくらして見えます。



刺激は強すぎないので、ピリピリした刺激が苦手な方も使いやすいと思いました。

発色は蛍光っぽく転ぶことなく、本来の血色が滲んだような仕上がりに。

時間が経っても色が変わりにくく、つけたての自然な血色感が続くところが嬉しいです♡



各カラーを見ていくと、「01」は透け感のある淡いペールピンクで、ナチュラルな血色感をプラス。



「02」は、深み＆青みのあるダスティピンク。しっかり血色感が出て、リップメイクを引き立ててくれます。



「03」は黄みを感じるコーラルピンクで、むちっとした唇を演出できる粘膜カラーです。

上記の写真は、右側半分をティッシュオフした様子です。

ティッシュオフ後も色がしっかり残り、飲食後もほんのり血色感をキープできたため、色持ちが期待できます。



リップを塗る際は、上品でやさしいフローラル系の香りがほんのり漂います。

香りは控えめなので、シーンを問わず使いやすいですよ。

発売・商品情報

ブランド名：DECORTÉ（コスメデコルテ）

商品名：コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ

種類：全3色

容量：3.5g

価格：5,500円（税込）※編集部調べ



予約開始日：ー

先行発売日：ー

発売日：2026年1月16日（金）

販売場所：DECORTÉ（コスメデコルテ）取扱店舗、公式オンラインショップ

新作コスメを絶対に購入したいなら？

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので早めにチェックしておきましょう。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが購入方法が3種類あります。いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法を確認しましょう。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



ブランドによっては、ネットでの事前予約を受け付けているブランドもありますので、店頭予約が必要か、ネット予約が可能かもチェックしておきましょう。場合によっては、電話予約を受け付けている百貨店もあります。

また、人気ブランドの新作コスメは、予約開始日の開店時間に合わせて行っても開店前に整理券が配布され、予約分終了となることもあります。確実に手に入れるなら、最低でも開店時間の1時間前には現地に到着していたほうが良いでしょう。時期にもよるため、昨年の動向やSNSで随時状況を調査した方が良さそうです。



ただ、新型コロナウイルスの影響で店舗での予約を受け付けていない可能性もあるので、その際は店舗のHPなどをご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。



店頭限定のギフトセットや名入れサービス・プレゼント包装などがあるブランドも多いので、贈り物を探している方は直接店舗に足を運ぶと良いかもしれません。

ネット通販（オンラインショップ）で購入する

百貨店のカウンターでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは？



近年ではオンライン限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されている方は年々増えているので、人気のあるブランド、かつ人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくことはもちろん、公式サイトや百貨店の通販サイトなど様々な通販サイトで同時に販売開始されるケースもあるので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの？

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ（ノベルティ）がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販（オンラインショップ）サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹（ISETAN BEAUTY online）

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店（HANKYU HANSHIN E-STORES）

●そごう・西武百貨店（e.デパート）



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。



商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

DECORTÉ（コスメデコルテ）の新作ティントで美しい血色リップに♡

いかがでしたか？今回はDECORTÉ（コスメデコルテ）の2026年春新作コスメをご紹介しました。



蛍光発色せずに、自分だけの自然な血色感を演出できる『コスメデコルテ ルージュデコルテ ティント ＆ プランプ』。

心地よい清涼感で、いきいきとした印象のリップメイクが叶います。



2026年1月16日（金）より発売されるので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年冬新作・2026年春新作コスメの最新情報を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡

