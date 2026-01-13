「この顔いいじゃん！」「NISMOもぜひ！」の声も！

高級ミニバンの元祖といえる日産「エルグランド」が、いよいよ生まれ変わります。2025年4月のティザー公開から注目を集めてきましたが、同年10月の「ジャパンモビリティショー2025」にて、ついに4代目となる新型モデルが世界初公開されました。

日産の最新技術を詰め込んだ今回のフルモデルチェンジは、再び高級ミニバンの頂点に立つための重要な一歩となります。

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」です！（30枚以上）

新型エルグランド最大の注目点は、第3世代へと進化したハイブリッドシステム「e-POWER」と、電動4輪制御技術「e-4ORCE」の採用です。

1.5リッターエンジンを組み合わせることで優れた維持費を実現しつつ、インテリジェントダイナミックサスペンションによって、エルグランドの伝統である「操る楽しさ」と、至高の乗り心地を両立。いつまでも走り続けたくなるような上質なグランドツーリング体験への期待が膨らみます。

この新型の登場に合わせ、日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）からは、早くもカスタムモデル「AUTECH（オーテック）」が2026年夏に導入されることが発表されました。

現在はフロントグリル周辺を捉えたイメージ画像が1枚公開されているのみですが、そこには湘南・茅ヶ崎の海をイメージした、輝くようなドットパターンの意匠と、鮮やかなブルーのエンブレムが刻まれています。

この発表を受け、ネット上では早くも多くのファンが反応しています。「このグリルいいじゃん！」「AUTECHらしい個性的なグリルが楽しみ」「早く全容を見たい」といった期待の声が溢れており、その注目度の高さがうかがえます。

詳細な仕様は未だベールに包まれていますが、内装にはブルーとブラックを基調としたスポーティな演出が施されることでしょう。

さらに、かつての内装オーダープログラムの復活や、さらなるパフォーマンスを追求した「SPORTS SPEC」の設定、さらには「PHEVモデルの登場」を熱望する声など、ユーザーの想像は尽きません。

また、AUTECHだけでなく「NISMO」バージョンの展開を期待するファンも多く、「もし出たらすぐに買いたい」といった熱いメッセージが寄せられています。

あわせて、歴代モデルで最高峰の地位を確立してきた4人乗り仕様の「VIP」が設定されるかどうかも、高級志向のユーザーにとっては大きな関心事となっています。

NMCによる多彩な提案が、新生エルグランドをどのような高みへと引き上げるのか。2026年の登場に向け、市場の熱気はますます高まっていきそうです。