この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネル「上西一美のドラレコ交通事故防止」にて「凍結に気づいた時、あなたはもう遅い ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画を公開。冬の凍結路面におけるスリップ事故の危険性をドライブレコーダーの映像と共に解説し、特に昼間でも注意が必要な3つの場所について警鐘を鳴らした。



上西氏は、冒頭で紹介された凍結路面での事故映像について「明らかに速度超過です」と指摘。凍結時は制動距離が大幅に伸び、車両の制御が効かなくなるため、通常よりも速度を落とし、十分な車間距離を確保することが運転の鉄則であると強調した。



続けて、夜間だけでなく、日中の運転でも特に注意すべき凍結しやすい場所として3つのポイントを挙げた。



1つ目は「橋の上」である。橋は地面と接していないため地熱が伝わらず、他の道路が乾いていても凍結している可能性が高いという。



2つ目は「トンネルの出入り口付近」。風が吹き抜けることで路面温度が下がりやすく、凍結状態を保ちやすいと説明。特に、トンネル内で速度が出たまま出口に差し掛かると、凍結路面でスリップする事故が起こりやすいと注意を促した。



3つ目は「日陰」である。日陰は一日を通して気温が上がりにくく、昼間でも凍結が残っていることが多い。このような場所では、急ブレーキがスリップの直接的な原因となるため、緩やかなブレーキ操作を心がけるべきだとした。



年末年始は交通量が増え、長距離運転の機会も多くなる。上西氏は、今回挙げた3つの危険箇所を事前に認識し、速度を十分に落として走行することの重要性を改めて訴えた。また、渋滞や居眠り運転にも十分注意し、安全な運転を心がけてほしいと呼びかけ、動画を締めくくった。