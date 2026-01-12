この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気のLINE活用動画「【初心者必見】LINE友だち追加の全方法を紹介！安全に使う設定方法も解説」にて、LINE専門家のひらい先生が、QRコードによる友だち追加の手順や活用法について分かりやすく解説した。動画の冒頭では「QRコードは対面で、要は実際に会った時に、友達を追加する時にすごく最適なんですね」とLINEならではの利便性に触れている。

続いてひらい先生は、スマートフォン上での具体的な操作手順をレクチャー。LINEアプリのホーム画面からプラスボタンをタップし、上部にある『QRコード』を選択するだけで「今カメラが立ち上がりました」と説明。この状態で相手が見せるQRコードを読み込むことで、即座に友だち追加が完了する仕組みだと語った。

さらに「じゃあ自分のQRをどうやって表示したらいいのかというと、ここにMyQRコードというものがあります」と疑問にも即応。タップするだけで自身のQRコードも即表示できるとし「今、自分のLINEのQRコードが表示されました」と実演してみせた。

動画の最後では、QRコード機能が「対面で瞬時に友だち追加ができるのでとても便利」と、誰でもすぐ実践できるLINEの基本機能であることを強調し、初心者でも安心して使える方法として締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

LINEアプリのトラブルを自分で解消する方法
03:10

グループトークでコミュニケーションも効率的に！
05:20

LINEアカウントを失敗なく引き継ぐためのポイント

関連記事

【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法を LINE専門家ひらい先生が解説

【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法を LINE専門家ひらい先生が解説

 【LINEを始めたい方向け】LINE(ライン)新規登録を一撃でマスター！安心して使える設定方法をLINE専門家ひらい先生が解説

【LINEを始めたい方向け】LINE(ライン)新規登録を一撃でマスター！安心して使える設定方法をLINE専門家ひらい先生が解説

 【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】

【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひらい先生のらくらくLINE教室_icon

ひらい先生のらくらくLINE教室

YouTube チャンネル登録者数 4230人 248 本の動画
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com
youtube.com/channel/UCxycVXoctaZmPfXEFbh8-eQ YouTube