【初心者必見】LINE友だち追加の全方法をLINE専門家ひらい先生が解説
人気のLINE活用動画「【初心者必見】LINE友だち追加の全方法を紹介！安全に使う設定方法も解説」にて、LINE専門家のひらい先生が、QRコードによる友だち追加の手順や活用法について分かりやすく解説した。動画の冒頭では「QRコードは対面で、要は実際に会った時に、友達を追加する時にすごく最適なんですね」とLINEならではの利便性に触れている。
続いてひらい先生は、スマートフォン上での具体的な操作手順をレクチャー。LINEアプリのホーム画面からプラスボタンをタップし、上部にある『QRコード』を選択するだけで「今カメラが立ち上がりました」と説明。この状態で相手が見せるQRコードを読み込むことで、即座に友だち追加が完了する仕組みだと語った。
さらに「じゃあ自分のQRをどうやって表示したらいいのかというと、ここにMyQRコードというものがあります」と疑問にも即応。タップするだけで自身のQRコードも即表示できるとし「今、自分のLINEのQRコードが表示されました」と実演してみせた。
動画の最後では、QRコード機能が「対面で瞬時に友だち追加ができるのでとても便利」と、誰でもすぐ実践できるLINEの基本機能であることを強調し、初心者でも安心して使える方法として締めくくった。
