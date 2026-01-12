◆バスケットボール男子 天皇杯全日本選手権 最終日（１２日、東京・代々木第一体育館）

決勝が行われ、Ａ東京が７２―６４で三河を下し、１４大会ぶり３度目の優勝を果たした。Ｂリーグ発足後では初の天皇杯制覇。今季はリーグ開幕直前に主力の故障が相次いだが、困難を乗り越え、前回準Ｖの雪辱を果たした。

司令塔のテーブス海は約３０分出場し、８得点をマークした。優勝が決まると涙を流し、力強くガッツポーズを作った。優勝決定後にコートインタビューに呼ばれると「いえーーーい！」と絶叫し、ブースターを盛り上げた。今大会を通しては苦しい展開も多くあったが、「相手に流れが言ってしまったときに、みんなが引き締まって、必ず流れが戻ってくると信じてプレーしていた」と振り返った。

今季は自身を含めてけが人が相次いだチーム。今大会でも自身のプレーには納得がいっていない様子だったが、「素晴らしいチームメートに助けられた。チームのためにプレーしてくれて、本当に感謝している」と支え合った仲間に謝意を述べた。

Ａ東京の持ち味は粘り強さ。「我慢比べで負けなかった。ＥＡＳＬ（東アジアスーパーリーグ）とＢリーグチャンピオンシップでさらに証明したい」と今後の大きな大会でも、持ち味を生かし頂点を目指す。