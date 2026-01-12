最大級モデル登場へ？

2025年12月19日、トヨタはフルサイズピックアップ「タンドラ」について、2026年以降の日本導入を検討していると発表しました。

北米で高い存在感を持つモデルだけに、国内ユーザーからも注目が集まっています。タンドラとはどのようなクルマなのか、そして販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「“最大級”モデル」です！ 画像で見る（66枚）

初代タンドラは1999年に登場し、トヨタが北米向けに展開していたフルサイズピックアップ「T100」の実質的な後継モデルとして位置づけられました。

現行型は2021年にフルモデルチェンジした3代目で、力強いデザインと最新のプラットフォームを採用し、北米市場で存在感を高めています。

ボディサイズは、全長5933-6414mm×全幅2037-2073mm×全高1969-1981mm、ホイールベースは3700-4180mmと堂々としたプロポーションとなっています。

外装は大きなグリルや張りのあるフェンダーが印象的で、内装には大型ディスプレイを中心とした先進的なレイアウトが採用されています。

パワートレインは3.5リッターV6ツインターボと、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド「i-FORCE MAX」を設定。最高出力は最大437PSを発揮します。

トランスミッションは10速ATを採用し、駆動方式はFRと4WDを設定しています。燃費性能ではEPA基準で約8〜9km／Lが示されています。

安全装備はToyota Safety Senseが標準で、最新の予防安全技術が搭載されています。

なお、米国での車両価格は4万1260ドル（約645万円）からと案内されています。

今回の発表では、タンドラに加えてセダン「カムリ」、3列シートSUV「ハイランダー」の日本導入も検討しているとしています。トヨタは次のように説明しています。

「米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、幅広いお客様の幅広いニーズにお応えすると同時に、より良い日米貿易関係に貢献してまいります。

日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていきます」

この決定には、日本のユーザーの多様なニーズに応えることに加え、「より良い日米貿易関係に貢献する」目的があるとしています。

※ ※ ※

販売店でも早くも関心が高まっており、都内の店舗では「問い合わせはすでに来ています。サイズ感を心配される方もいますが、待っていたという声もあります」と話します。

別の販売店でも「すでに注目度は高いですね。正式導入されれば話題になると思います」と語り、関心の高さを実感している様子でした。

国内導入が実現すれば、トヨタのラインナップに新たな選択肢が加わることになります。今後の検討状況や正式発表に注目が集まりそうです。