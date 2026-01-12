「2026年3月に、ついに復活します」（芸能記者）

タクシー運転手への暴行＆脅迫騒動で活動自粛、芸能界をEXILE(追放)されていた今市隆二（39）が帰ってくる――。



活動自粛中の今市隆二

イカつい容姿と甘い歌声でグループの人気を牽引

今市は10年、約30000人が参加したボーカルオーディションで合格し、同年11月に「三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（以下、三代目）」のメンバーとしてデビュー。イカつい容姿と甘い歌声でグループの人気を牽引してきた。

「12年から7年連続でNHK紅白歌合戦に出場。14年には『R.Y.U.S.E.I.』が生まれ、ミリオンヒットを記録した」（同前）

18年にはソロデビューを果たし、アパレルブランドをプロデュースするなど多彩な分野で活躍している。「プライベートでは、25年4月にもともと事務所の関連スタッフであり、衣装などのアパレル関係に従事していた40代の一般女性と結婚。同月に第一子が誕生しています。約10年という長年の恋を実らせた」（今市の知人）

デビュー15周年に起きた“タクシー事件”

さらに同年、三代目はデビュー15周年を迎えた。今市にとってかけがえのない年になるはずだったが、事件が起こった。

「今市は4月にタクシー運転手を脅すなどしたとして、7月に脅迫や暴行容疑で書類送検されたのです。事件前日の夜から数人の男性らと深酒をしており、そのうちの1人と言い合いのケンカに発展。その怒りが収まらないままタクシーに乗車して、事件が起きたようです」（社会部記者）

所属事務所のLDHは送検を受けて、謝罪文を公開し、今市を活動自粛にした。

「今市は猛省し、禁酒はもちろんのこと、生活上の必要な行動以外、外出禁止を徹底。被害者側に謝罪を続けたようです」（同前）

8月には運転手と示談が成立。10月に東京地検が不起訴とした。そして11月9日、LDHは〈不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします〉〈今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です〉と発表した。

ライブやイベントの打ち合わせにも参加

芸能関係者が明かす。

「発売延期になっていたミニアルバムを今年3月に発売。それをきっかけに今市は芸能活動を再開するようです」

すでにアルバムの収録は終えているといい、今市は、三代目として行うライブやイベントの打ち合わせにも参加しているという。

「26年末に行われる予定のEXILE系列総出のライブにも参加すると聞いています。人気が高いだけに引っ張りだこの今市ですが、復活する最初の場所は『三代目のメンバーと一緒』と決めていた」（同前）

公私ともに今市を支えたØMI

そんな今市の決断の裏には“仲間からの支援”があったという。特に、今市とともに三代目のボーカルを務めるØMIは、公私ともに今市を支えた。

「ØMIは今市を心配して頻繁に連絡を取り合い、一緒に食事を重ねていました。今市が約10年間ナビゲーターを務めているラジオ『SPARK』の代演を務め、今市が欠席したライブでは『（今市を含めた）7人で三代目JSBだ』と明言し、曲目やパフォーマンスをどうするかについて、今市にも相談していた」（同前）

事務所関係者が語る。

「騒動後、今市はメンバー1人1人に謝罪と感謝を伝えたそうです。4月に今市が結婚した時には『グループの人気が下がる』と否定的なメンバーもいましたが、今市が一時グループを抜けたあとに雪解けがあり、今は逆にメンバー内の結束は深まった」

ファンにはイマイチな出来事だった結婚やタクシー事件を超えて、26年の今市は三代目の正直に挑む。

週刊文春 2026年1月1日・8日号