大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第10節の試合が10日（土）と11日（日）に行われた。

前節を終えた時点で7勝9敗の6位につけている東京グレートベアーズは、13勝5敗で3位のウルフドッグス名古屋とホームで激突した。東京GBは2025年11月に行われた前回の対戦で、ホーム開催ながらWD名古屋に連日のストレート負けを喫していた。迎えた今節のGAME1はフルセットの熱戦に。先に2セットを連取した状況からフルセットに持ち込まれた東京GBだったが、最終第5セットを制し、勝利を収めた。続くGAME2でも白星を飾った東京GB。前回の対戦の雪辱を果たし、順位も5位に上がってる。

©SV.LEAGUE

広島サンダーズとサントリーサンバーズ大阪は今シーズン初対戦を迎えた。結果は両日ともにアウェーのサントリーがストレート勝利。今節を終え、サントリーは大阪ブルテオンとの開幕戦以外負けなしのリーグ19連勝を記録した。一方、ホームで悔しい2連敗を喫した広島THは前節から順位を一つ下げ、6位となっている。

©SV.LEAGUE

前節を終え、5勝11敗で8位の東レアローズ静岡と、12勝6敗で4位のジェイテクトSTINGS愛知が対戦した。GAME1はホームの東レ静岡が2セットを先取したものの、STINGS愛知が猛反撃。大逆転でフルセット勝利を収めた。しかし、続くGAME2では前日のリベンジに燃える東レ静岡が強さを見せ、セットカウント3-1で勝利。この白星で東レ静岡は7位に浮上している。

©SV.LEAGUE

大阪Ｂはヴォレアス北海道をホームに迎えた。GAME1をストレートで制した大阪ＢはGAME2にもセットカウント3-1で勝利。2026年初のホームゲームで2連勝を飾った。対するヴォレアスは、この連敗で順位を一つ下げ、8位となった。

©SV.LEAGUE

ここまで4連敗中の日本製鉄堺ブレイザーズは11連敗中のVC長野トライデンツと対戦。苦しい状況が続いている両者の対決は、両日ともにホームの日鉄堺BZに軍配が上がった。日鉄堺BZは連敗をストップするだけでなく、今季初の連勝を飾った。

©SV.LEAGUE

次戦の第11節では1月17日（土）と18日（日）に大阪Ｂ vs VC長野、広島TH vs 東レ静岡、日鉄堺BZ vs 東京GB、WD名古屋 vs サントリー、ヴォレアス vs STINGS愛知全5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第10節 GAME1結果



東京グレートベアーズ 3-2 ウルフドッグス名古屋

（25-23、25-22、26-28、20-25、15-10）



東レアローズ静岡 2-3 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-23、25-20、24-26、20-25、8-15）



大阪ブルテオン 3-0 ヴォレアス北海道

（25-21、25-18、25-22）



広島サンダーズ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（22-25、17-25、21-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3-0 VC長野トライデンツ

（25-15、27-25、25-20）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第10節 GAME2結果



東京グレートベアーズ 3-0 ウルフドッグス名古屋

（25-20、25-21、25-23）



東レアローズ静岡 3-1 ジェイテクトSTINGS愛知

（25-17、25-15、23-25、25-21）



大阪ブルテオン 3-1 ヴォレアス北海道

（19-25、27-25、25-20、25-18）



広島サンダーズ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（24-26、20-25、22-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3-2 VC長野トライデンツ

（23-25、25-27、16-25、25-23、15-8）