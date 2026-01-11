今月23日に召集予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が、政権内で上がっています。連立を組む日本維新の会の吉村代表は11日、「戦う準備を整えている」と述べました。一方、立憲民主党など野党は批判しています。一体、何が起きているのか、日本テレビ政治部・官邸キャップの平本典昭記者の解説です。

■衆院解散案 なぜ、このタイミングで浮上？

――いま浮上している解散案とは、具体的にはどういった内容なのでしょうか？

いま、浮上しているのは、通常国会の冒頭1月23日に衆議院を解散する案です。この場合、選挙スケジュールは2つのパターンが想定されます。1つ目が「1月27日公示 2月8日投開票」、2つ目が「2月3日公示 15日投開票」です。

――なぜいま、解散案が急に浮上したのでしょうか？

政権内では今年、解散するならいつがベストか、いくつかのパターンが検討されてきました。

主に、1月の通常国会の冒頭。2つ目が4月の来年度予算案が成立した後、そして、3つ目が6月の通常国会の会期末です。

この中で仮に1月解散に踏み切るなら、近く指示を出さないと準備などが間に合わず、このタイミングで浮上したといえます。

■1月解散の「プラス要素」は

実は、政権発足直後から複数の側近が高市首相に直接、一番早い「1月解散」をアドバイスしていたことがわかっています。1月解散の「プラス要素」は主に2つあるとみています。

1つ目は、「勝てるタイミング」と高市首相サイドはみている点です。背景にあるのは70％を超える高い内閣支持率をキープしていることです。

2つ目は、仮に勝てば「通常国会を高市首相のペースで進められる」点です。維新との連立で衆議院では過半数を確保する一方、参議院では「少数与党」が続いています。高市首相は国会での野党の追及を警戒しています。

衆院選なので参院の議席は変わりませんが、自民党のベテラン議員は「勝てば政権基盤は強くなる。高市カラーの政策を通常国会で一気に進める力が手に入る」と狙いを語っています。

■高市首相本人は表向き、沈黙続ける

――高市首相はプラス面を考えて実際に決断するのでしょうか？

今回、取材を進めていますが、現時点で、高市首相が解散の決断をしたかは正直、わかりません。解散案が浮上し、与野党の幹部の発言が続く中、高市首相本人は表向き、沈黙を続けています。

ある自民党幹部も「総理から何も連絡はない」と周辺に話しているということです。

■1月解散の「マイナス要素」は

1月解散の「マイナス要素」も主に2つあるとみています。

1つ目は「高市首相のこれまでの方針との整合性」です。高市首相は繰り返し「物価高対策、経済最優先」を強調してきました。このタイミングで解散となれば、来年度予算案の年度内成立は厳しくなり、国民生活に直結する経済対策に「遅れ」が出る可能性もあります。



ある野党党首は「高市首相は口では経済優先と言いながら、結局、党利党略を優先している」と批判しています。

2つ目は「自民党の支持率の低さ」です。内閣支持率が70％を超える一方、先月の自民党の政党支持率は30％でした。選挙にも関わるある自民党幹部は「高市首相は好きでも、自民党は嫌だという人は多い」とも話しています。

高市首相はプラス面、マイナス面を考慮して慎重に判断するとみられます。