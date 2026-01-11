この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が解説！『何故ひろゆき氏は“不動産投資はやるな”と言ったのか？発言の裏にある本音を読み解きます。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『何故ひろゆき氏は“不動産投資はやるな”と言ったのか？発言の裏にある本音を読み解きます。』と題した動画を公開した。ひろゆき氏や堀江貴文氏がたびたび発信する「素人は不動産投資をやめろ」という強い言葉は、投資全体を否定するものとして受け取られがちだが、木村氏はその解釈に注意が必要だと指摘する。



木村氏がまず取り上げたのは、不動産業界特有の情報格差である。初心者は相場や流通の仕組みを十分に理解しないまま物件選定を進めやすく、その結果、相場より高い価格で購入してしまうケースが少なくない。特に「節税になる」「年金代わりになる」といった説明は耳障りが良い一方で、購入価格が割高であれば売却時の選択肢が極端に狭まり、赤字や残債を抱えるリスクが高まると説明した。



また、ひろゆき氏の発言について木村氏は、不動産投資そのものの否定ではなく、「学ばずに事業へ参入する姿勢」への警告だと整理する。不動産投資は賃貸経営という事業であり、管理や修繕、空室、税制といった運営面を軽視すれば、長期的に成り立たないという前提がある。一方、堀江氏については、成長性や生産性を重視する実業家の価値観から、不動産投資をイノベーティブな分野ではなく「資産の守り」と捉えている点に注目した。



そのうえで木村氏は、多くの初心者が犯しがちな誤りとして「物件探しから始めてしまう順序」を挙げる。本来は、どの金融機関からどの条件で融資を受けられるのかを先に把握することで、検討すべき物件の範囲が明確になり、判断の精度が大きく変わるという。知識を先に持つことで経験不足は十分に補えるという考え方は、動画全体を通じて繰り返し示されている。今回の動画は、不動産投資に対する否定的発言の背景を冷静に整理し、構造的に理解したい層にとって参考になる内容である。