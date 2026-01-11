「キョウゴの夜として記憶される」まもなく31歳の日本代表FWが５か月ぶりに得点！地元メディアが最高評価＆注文「リーグ戦で飛躍を」
古橋亨梧、岩田智樹、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは現地１月10日、FAカップ３回戦で４部のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦。３−２で勝利を収めた。
この一戦で古橋に待望の今季２点目が生まれた。１−０で迎えた42分だ。今月20日に31歳となる日本代表FWは、相手CBからボールを奪って一気に抜け出すと、GKとの１対１を冷静に制し、約５か月ぶりに得点を挙げた。
地元メディア『Birmingham Live』は、「キョウゴはハーフウェイライン付近でロッシからボールをかっさらうと、ペナルティエリアへ疾走。角へ正確なシュートを決め、長い得点の空白に終止符を打った」と報道。さらに、個人採点でトップタイの８点を与え、次のように評した。
「ケンブリッジの反撃にもかかわらず、この夜はキョウゴの夜として記憶されるだろう。ストライカーは得点の乾きを癒した今、チャンピオンシップでさらなる飛躍を遂げる必要がある」
昨夏にバーミンガムに加入した古橋は、リーグ戦ではいまだノーゴールだ。次はチャンピオンシップで得点の渇きを癒せるか。森保ジャパンのメンバーに入るために、エースを担ったセルティック時代のようなコンスタントな活躍を期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手DFからしたら相当恐怖…猛烈古橋の鮮烈なバーミンガム２点目
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
