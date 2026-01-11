Mr. CHEESECAKEのバレンタイン2026。心満たす限定スイーツ特集

大切な人への想いも、自分をいたわる時間も、どちらも大切にしたいバレンタイン。Mr. CHEESECAKEは“心満たされる思い思いのバレンタインを。”をテーマに、2026年だけの特別なコレクションを用意しました。チョコレートの魅力をチーズケーキで表現した新作から、プチギフトにぴったりな焼き菓子まで、味わいも気持ちも重なるラインナップが勢ぞろい。胸が高鳴る季節に寄り添うスイーツです♡

チョコレート好きに贈る限定ケーキ

注目は、チョコレートのように仕立てた「BASQUE CHEESECAKE Cacao」。焦がしバターや黒糖のコクにカカオパウダーを重ね、香ばしさととろける食感を両立しました。価格は4,536円（税込）。

さらに、コーヒーの香りとチョコレートのほろ苦さを楽しめる「Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha」は5,400円（税込）。中に忍ばせた濃厚なチョコレートソースが、カフェモカらしい余韻を演出します。

ジェイアール名古屋タカシマヤ限定で登場する「BASQUE CHEESECAKE Cacao Nama Caramel」は4,752円（税込）。生キャラメルを重ねた、より濃厚な味わいが魅力です。

ゴンチャの季節限定♡雪見杏仁マンゴーミルクティーで冬のご褒美時間

気軽に楽しめるカップ＆アソート

常設ストア限定で販売される「Mr. CHEESECAKE Petit Cafe Mocha」は891円（税込）。ベイクドとレア、2層の食感をひとつのカップで楽しめます。

ポップアップストア限定の「Mr. CHEESECAKE Petit Valentine’s Box（2個入り）」は1,755円（税込）。

定番「Classic」と「Cafe Mocha」を詰め合わせ、バレンタインらしい特別なボックスで登場します。

*販売場所によって販売商品が異なります。詳細は製品概要をご確認ください

プチギフトに嬉しい焼き菓子セット

「CREAMY BAKED CHEESECAKE & FINANCIER Cacao（4個入り）」は1,836円（税込）。チーズの旨味が広がるベイクドチーズケーキと、カカオ香るフィナンシェを2個ずつ詰め合わせました。

ひとくちサイズで分けやすく、友人や同僚へのギフトにもおすすめです。

想いを重ねる、特別なバレンタインに

Mr. CHEESECAKEのバレンタインコレクションは、贈る人の気持ちや過ごし方に寄り添う多彩なラインナップが魅力。

濃厚なカカオの余韻、コーヒーの香ばしさ、そしてチーズの奥深さが、心をそっと満たしてくれます。

大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも。思い思いの温かな気持ちを込めて、この季節ならではの甘い時間を楽しんでみてください♡