ポップコーンを食べるボブと着ぐるみ姿のティム！セガプライズ「ミニオン」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2026年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ミニオン」グッズ全3種を紹介します！
セガプライズ「ミニオン」グッズ
投入時期：2026年1月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、2026年1月のラインナップとして「ボブ」や「ティム」のかわいいグッズが登場！
ポップコーンをデザインしたぬいぐるみバッグとぬいぐるみ、カラフルなハートを持ったマスコットが展開されます。
ミニオン プラチナムザッカぬいぐるみバッグ ポップコーン
投入時期：2026年1月9日より順次
サイズ：全長約14×11×22cm
種類：全2種（ボブ、ティム）
ポップコーンをテーマにした「ボブ」と「ティム」の、かわいいぬいぐるみバッグ。
オレンジとホワイトのストライプでポップな印象をプラスしています。
「ボブ」や「ティム」と一緒に楽しいお出かけができるプライズです☆
ミニオン ぬいぐるみ ポップコーン
投入時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約10×10×15cm
種類：全3種（ボブ、ボブ＆ティム、ティム）
パステルカラーとデフォルメがかわいい「ボブ＆ティム」デザインのぬいぐるみ。
もこもこ生地のポップコーンがポイントです☆
ミニオン マスコット カラフルハート
投入時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約9×6×11cm
種類：全6種（ボブ（レッド）、ボブ（ホワイト）、ボブ（ブルー）、ティム（ピンク）、ティム（ミント）、ティム（パープル））
カラフルなハートを持つ「ボブ」と「ティム」のマスコット。
推しカラーを見つけて楽しめる、かわいいプライズです☆
「ボブ」と「ティム」のコンビのかわいいぬいぐるみやマスコット。
2026年1月より全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ポップコーンを食べるボブと着ぐるみ姿のティム！セガプライズ「ミニオン」グッズ appeared first on Dtimes.