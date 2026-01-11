〈「トイレで用を足しても水を流せない」「入居して2日で引っ越した家も…」“父親が指名手配中の爆弾犯だった”女性脚本家（52）が語る、逃亡生活中の苦労〉から続く

1971年12月24日に新宿伊勢丹前の交番が爆破された、新宿クリスマスツリー爆弾事件。同事件を筆頭に数々の爆破事件などを実行した過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴（52）。

その出自を記した『爆弾犯の娘』（ブックマン社）が話題を呼んでいる彼女に、逃亡生活を送る中で守られていた家族の謎ルール、家族旅行中に巻き込まれた殺人事件、娘の中学進学を前にした父親の出頭などについて、話を聞いた。（全4回の3回目／4回目に続く）



「犬のおまわりさんを歌ってはいけない」「元号を使ってはいけない」梶原家にあった“謎ルール”

――ご家庭には様々な「掟」があったそうですが、今思い返してみても謎だったルールは何ですか。

梶原阿貴さん（以下、梶原） 「犬のおまわりさん」を歌ってはいけない、ですね。日の丸を見てはいけないとか、君が代を歌ってはいけないというのは、当時の左翼的な思想からすれば理解できる部分もあります。

でも、「犬のおまわりさん」はさすがに行き過ぎだなと。「国家権力の犬の歌だから歌っちゃいけない」と言うんですが、そんな歌じゃないですよね（笑）。いい歌なのに。

――元号を使うのも禁止されていたとか。

梶原 そのせいで、いまだに令和が何年なのか、確定申告のたびにわからなくなります。先日、母から「昭和・平成・令和」と書かれたチロルチョコが送られてきたんです。昭和はクリームソーダ味、平成はティラミス味、令和はマリトッツォ味。それぞれの時代に流行ったスイーツの味が入ったチロルチョコ。

あんだけ元号を禁止しておいて、これはどういうことかと問いただしたら、「え？ おいしいからいいじゃん」って（笑）。

――いちおう、お母様は国家権力に対してメラメラしていたことは確かだったわけですか？

梶原 というより、人権意識の問題だと思います。人に上下関係があったり、差別したりするのはおかしい、というごく普通の感覚です。

クラスにいた在日コリアンの子がみんなからいじめられているのが許せなかったとか、そういう正義感が強い人でした。知らない人でも、差別的な発言をしていたら躊躇することなく注意するような人です。

「ふとした瞬間にものすごい闇が見える」逃亡生活中の梶原一家に対する“周囲の反応”

――当時は母子家庭を装い、お母様が家計を支えていたわけですよね。家にいる男性のことを、周りの友達にはどう説明していたのですか。

梶原 そのことについては、一切話しませんでした。父のことだけでなく、家のこと全般を、なんとなく話さないようにしていました。だから、本当の意味での友達は作れない、とずっと思っていました。みんなは私を家に呼んでくれるのに、私は誰も呼べない。そのことに、ずっと罪悪感を抱いていました。

――怪しまれることもあったでしょうね。

梶原 あったと思います。40年ぶりに再会した母の友人に、この本のことを話したら「あの部屋、やっぱり変だと思ってたわよ」と言われました。誕生日会に呼ばれたけど、生活感がなさすぎて「事情はわからないけど、家っていう設定なんだな」って、みんな気づいていたそうです。

でも、当時の池袋は変わった家庭が多すぎて、うちの家はあまり目立たなかったのかもしれませんね。友達の父親がヤクザに殺されたとか、もっとすごいニュースが毎週のようにありましたから。

――学校の先生から見ても、梶原さんのご家庭は「まとも」な方だった。

梶原 そうだと思います。きちんと商売をしていましたし、商店会にも所属していましたから。表面的には、明るくて頑張っている母子家庭に見えていたはずです。

ただ、その母の友人いわく、「太陽のように明るい親子だけど、ふとした瞬間にものすごい闇が見える。でも、それは聞いちゃいけないことだと思っていた」そうです。

「この人さえいなければ」指名手配犯の父親に対する複雑な心境

――梶原さんが小学6年生の時、1985年12月にお父様は警視庁に出頭します。その直前の3ヶ月ほど、運動会を見に来たり、家族で登山に行ったりと、急にお父様が外出するようになったそうですが、今考えるとそれらは「出頭の前振り」的行動だったと。

梶原 そう思います。後で母に聞いたら、私との思い出が全くなかったから、最後に思い出を作りたかったそうです。「家にいる変な人」という記憶だけで終わらせたくなかったんでしょうね。

――その「思い出づくり」は、娘として嬉しかったですか。

梶原 いえ、迷惑でした。思春期だったというのもありますが、急にたくさんのイベントを組まれても、「あいつと出かけても何も楽しくないし、余計なことをしてくれるな」と思っていました。

――正直、家にいるお父様は邪魔でしたか。

梶原 邪魔でしたね。「この人さえいなければ」と思っていました。母の商売はうまくいっているし、父は陰気で面白いことをひとつも言わない。私と母でせっせと餃子を100個作ったら、ほとんど一人で食べてしまう。本気で「いない方がいい」って。

小6の時に、母親から「お父さんはね、役者で爆弾犯なの」と打ち明けられて…

――ここまできておいてアレですけども、お父様が関わった爆弾事件について、詳しく教えていただけますか。

梶原 父は重軽傷者が出た新宿のクリスマスツリー爆弾事件には関わってはいないんです。代々木署清水橋派出所のパイプ爆弾設置と、宮城の米軍無線中継所を狙った事件です。けが人も出ていないのですが、当時の新聞記事では有名なツリー爆弾の事件と関連付けて書かれることが多かったようです。

桐島聡がゼネコンを狙っていたのに、三菱重工爆破事件と結びつけられているのと似ているかもしれません。

――出頭のすこし前に「お父さんはね、役者で爆弾犯なの」とお母さんから打ち明けられたわけですが、やはりショックなものですよね。

梶原 腑に落ちた感じでした。「合点がいった」というか。それまで抱いていた違和感のすべてが、それで説明できた気がしたんです。他の子のお父さんと比べて妙にイケメンだなとか、やたらと体を鍛えてシックスパックを気にしている感じとか、常々「普通じゃない」とは感じていましたから。「役者で爆弾犯」と聞いて、「ああ、なるほど」と。

父親は役者として売れ始めて、ドラマのレギュラーも決まっていた

――同情みたいなものは。

梶原 せっかく役者として売れ始めて、ドラマのレギュラーも決まっていた時期だったのに、もったいなかったなとは思いました。それはかわいそうだなと。

――黒ヘルのメンバーとして活動しているさなかに、テレビドラマに出演されていたと。

梶原 『特別機動捜査隊』という警視庁推薦のドラマに、刑事役か何かで出ていたみたいで。「指名手配犯がそんなドラマに出るのはけしからんと警察が怒っている」みたいな内容の記事が週刊誌に載っていました。

――出頭は、梶原さんが中学校に進学するタイミングを考えてのことだったそうですが。

梶原 はい。時効が停止していたので、逃げ続けてもキリがありませんでした。それに私が中学校に上がるタイミングなら、どこかへ引っ越して苗字が変わっても不自然ではないだろう、と。

「栃木県警が池袋の家まで捜査に来た」出頭直前の家族旅行中、殺人事件に巻き込まれたことも…

――出頭の直前に、那須の家族旅行で殺人事件に巻き込まれていますよね。ある温泉宿の主人が斧で頭を割られて殺され、その斧が前日にお父様が薪割りに用いたものだったことから、家に栃木県警が聴取にやってきたと。ド級の巻き込まれぶりですけど、それが出頭を決意するきっかけにもなっていたのでしょうか。

梶原 直接のきっかけではありませんが、母は「ああ、こういう形で終わるのか」と覚悟したそうです。栃木県警が池袋の家まで捜査に来たわけですから。

当時はデータベースが整備されていなかったので、警視庁との管轄の違いもあって父のことはバレずに済みましたが、母はもう疲れ果てていたんじゃないですかね。

父も、本当に血の気が引いて顔面が真っ白になっていたそうです。母が「あんたはこの事件の犯人じゃないんだからしっかりしなさい！」と叱咤したと聞いています。

その数日後には、家でくさやを焼いてたら「臭い」って近所の人に通報されて警官が来てますし。

――お父様が出頭してから、生活は大きく変わりましたか。

梶原 一変しましたね。それまで家族3人だけの閉鎖的な世界だったのに、急に親戚が現れたり、芸能界の人が家に来るようになりました。報道陣も来ましたが、子どもがいるということで、弁護士さんたちがいろいろ配慮してくれたようです。

「もうここには住めないな」父親の出頭後、警察や報道陣が家に殺到して…

――お母様は、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪などに問われなかったのですね。

梶原 母も逮捕されることは、ずっと前から覚悟していたようです。だから「明日の朝、私たちがいなくても一人で強く生きていくのよ」と毎晩のように言われていましたし。

でも、子供がいるということで情状酌量されたようです。検察での取り調べには毎日通っていましたが、調書を読むと「私は何も知らなかった」「こんな人だとは思わなかった」と書いてありましたね。

――出頭後、すぐに池袋から出ていった？

梶原 父が出頭したことで警察や報道陣が家に殺到して、ご近所にも知られてしまいましたから、「もうここには住めないな」と。もともと出頭する日に合わせて引っ越しの段取りはすべて済ませていました。

それで花小金井に引っ越したんですけど、貧乏生活が待ち受けていましたね。

