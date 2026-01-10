歌手のジャスティン・ビーバーが2026年にロンドンで開催される音楽フェスティバル、BSTハイドパークに出演する可能性が浮上している。実現すれば、2017年以来となる大規模な英国公演でカムバックを果たすことになりそうだ。



関係者は英ザ・サン紙に「ジャスティンのチームは無理をさせないよう慎重に動いています。でもようやく、彼をステージに戻せると判断したようですね。ここまで長い道のりでした」と語り、復帰に向けた前向きな動きがあることを示唆した。



ジャスティンが英国でフルセットのライブを行ったのは2017年のBSTが最後。その後は2021年にO2アリーナで開催されたクリスマスコンサートJingle Bell Ballに出演したものの、2022年には「極度の疲労」を理由にワールドツアーを中断した。



さらに、その前には、顔面まひを引き起こすまれな神経疾患ラムゼー・ハント症候群を発症し、複数公演を延期。SNSを通じて「健康を優先するため、ツアーから距離を置く」と発表していた。



