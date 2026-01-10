銀座コージーコーナー×ティラミス♡冬限定で楽しむ新作ケーキ

寒い季節に恋しくなる、ほろ苦くてまろやかなティラミスの味わい。銀座コージーコーナーから、ティラミスをテーマにした新作ケーキが登場します。おなじみの味わいを、異なる食感と仕立てで楽しめるのが今回の魅力。ミルクレープとシフォンという人気スタイルで表現された2種は、ティラミス好きの心をくすぐる存在です♡ちょっとしたご褒美スイーツとしても注目したいラインアップです。

北海道産マスカルポーネの魅力

今回の新作には、酸味が少なくコクのある北海道産マスカルポーネを使用。コーヒーやココアのほろ苦さと重なり合うことで、ティラミスならではの奥行きある味わいを引き立てています。

濃厚でありながら後味は上品で、最後まで飽きずに楽しめる仕上がりです。

層で味わうミルクレープ

価格:518円（税込）

「ティラミスミルクレープ」は、クレープ皮とチーズクリーム、ココアスポンジを丁寧に重ねた一品。口に運ぶたびに変化する甘さとほろ苦さのグラデーションが特徴で、層ならではの食感も楽しめます。

ティラミスの味わいをじっくり堪能したい方におすすめです。

販売:1月5日（月）～2月27日（金）頃

ふんわり軽やかシフォン

価格:421円（税込）

「シフォン（ティラミス）」は、コーヒー風味のふわふわシフォンスポンジでチーズホイップクリームをサンド。

軽やかな食感の中に、ティラミスらしいコクとほろ苦さが広がります。軽めに楽しみたい日のおやつにもぴったりな一品です。

販売:1月5日（月）～2月27日（金）頃

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

2つのティラミスで冬時間を

異なる食感と仕立てで楽しめる、銀座コージーコーナーの新作ティラミスケーキ。しっかり満足感のあるミルクレープと、軽やかなシフォンは、その日の気分で選びたくなる存在です。

食べ比べを楽しむのもおすすめ♪寒い季節のおやつタイムに、ティラミスのやさしい甘さを取り入れてみてはいかがでしょうか。