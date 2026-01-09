高市首相の衆院解散報道で円安の動き １５８円手前まで上昇＝ＮＹ為替
先ほどから円安の動きが強まっており、ドル円は１５８円手前まで上昇している。高市首相が衆院解散を検討していると読売新聞が伝えたことで、円安の動きが強まっているようだ。
報道によると、高市首相は２３日に召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散し、投開票は２月上中旬に実施される公算が大きいという。
ドル円は１年ぶりの高値水準まで上昇し、強い上値抵抗となっている１５８円を試す展開が見られているが、選挙となれば、積極財政を前面に打ち出す可能性もあり、市場は円安シナリオを描いているのかもしれない。
現時点では為替介入にはまだ距離があると見られているものの、ドル円が重要水準である１５８円を上回って定着し、最近のレンジを上抜けるようであれば、当局からより強い牽制発言が出てくる可能性が高いとの指摘も出ている。
USD/JPY 157.96 EUR/JPY 183.82
GBP/JPY 211.93 AUD/JPY 105.61
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
