1月8日、SKE48の公式サイトが更新され、メンバーの中坂美祐の活動休止を発表した。

《Team E 中坂美祐に関するご報告》と題する文章では

《この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚》したとし、《これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認》したと記載。

そのうえで《本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛》と発表したのだ。

「この発表を受け、中坂さんは2月上演の舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』から降板。しばらくはグループ公演も自粛するようです。2018年に9期生オーディションに合格して加入、2024年にはSKE48のティーンズユニット『ミミフィーユ』のメンバーに投票で選出され、チームEに所属した2025年には35thシングル『Karma』で初の選抜メンバーになるなど、期待が高まっていただけに、ファンの間では衝撃が走っています」（芸能記者）

具体的なことは不明ながら、担当マネージャーから“業務の範疇を超える連絡”を受けていた中坂が、それに対して“不適切なやり取りや行動”があったという。

「マネージャーは懲戒ということですから、今後も仕事を続けるかどうか微妙なところです。今回の“不適切なやりとり”が何だったのかはわかりませんが、例えばアイドルでも女優でも、マネージャーと恋仲になるのは絶対に許されません。こうしたタブーを破った場合、業界内でかなり厳しい立場に立たせるのは間違いないですよ」（前出・記者）

X上でもファンの嘆きが止まらない。

《これ本人は元より、マネージャーもそうとうなアホだよな。こんな事で活動が出来なくなったアイドル腐るほどいたのに》

《マネージャー懲戒処分ってことは付き合ってたってことか》

《担当のアイドルと交際とか最低だよな。アイドルから寄ってきたとしてもやめるべき》

双方ともにペナルティを受けていることから、アイドルにはご法度である“恋愛感情のもつれ”ではないかと推測する意見が多い。

「とくにグループで活動している場合、こうした疑惑がほかのメンバーやスタッフらに波及するのは絶対に避けたいところ。本来であればここまで発表する必要もないでしょうが、今回が“特別”であることを強調するために背景事情まで盛り込まれたのでしょう。その結果、異例ともいえる詳細な経緯説明が、ファンの間に大きな波紋を広げる結果となりました。」（同前）

活動休止を経て復帰するのか、そのまま脱退してしまうのか。ファンの不安はつきない。