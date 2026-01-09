飲んで歌って旅をする。ディストピア在住VTuber『敷嶋てとらch.』、白とピンクで世界を彩る「ファンタジー建築」のスペシャリスト『愛channel』をご紹介します。

飲んで歌って旅をする。ディストピア在住VTuber『敷嶋てとらch.』

今週のピックアップ

『【香港旅行Vlog】人生で初めての海外旅行、ぼっちで香港に行ってきた【前編】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

敷嶋てとらさん：「Vlogや日常の気になること、好きなことだったり、あとはお酒が好きなので、お酒をテーマにした動画も毎週出しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

敷嶋てとらさん：「もともと生身のYouTuberさんが好きで結構動画を見ていたんですけど、見ているうちに自分でもちょっと動画を作ってみたくなりました。動画とか全く作ったことなかったんですけど、Adobeを契約してPremiere Proを使って動画を作ってみようと思って、作り始めたのがきっかけです。やってみるとハマってずっと続けてきたような感じですね 」

――おすすめの動画は何ですか？

敷嶋てとらさん：「おすすめは、初めての海外旅行で訪れた『香港編の前編動画』です。私にとって初めての海外経験をありのままの形で収めた作品なのですが、実は現地の方も驚くような、少しマニアックなスポットを巡っています。視聴者の方からも『ここに行ったの？すごいね！』といったコメントをいただくことが多く、他の香港Vlogにはない独自の視点が詰まった内容になっているのではないかと思います。

動画制作にあたっては、トラブルもなくスムーズに旅を楽しんでいるようにさらっとまとめていますが、実際は初めての土地で戸惑うことばかりでした。香港は英語が通じると知ってはいたものの、日本にいる時は英語を話す機会が全くありません。いざ現地の方と話すとなると、想像以上に緊張してしまって、実はお腹がペコペコなのに、怖くてお店に入れないという状況に陥っていたんです。動画内では『ここで食べることにしました』と何気なく紹介していますが、その裏では、入店するまでにかなりの勇気と葛藤がありました。初海外ならではのリアルな空気感も想像しながら見ていただけると嬉しいです」

【香港旅行Vlog】人生で初めての海外旅行、ぼっちで香港に行ってきた【前編】

https://youtu.be/ZSTvNGARZAc?si=RYiwAvqaMnncxhpI



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

敷嶋てとらさん：「いつも動画見てくださってありがとうございます。今後も自分が気になった場所とか、面白いスポットについて取り上げていこうと思ってますので、応援よろしくお願いします！」

Vlog動画や歌ってみた動画など幅広いジャンルの動画を投稿される、敷嶋てとらさんの動画をこの機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『敷嶋てとらch.』

https://www.youtube.com/@ch.1676

Xのアカウント『敷嶋てとら👀💭動画勢VTuber&Vsinger』

https://x.com/tetratex_ch

白とピンクで世界を彩る「ファンタジー建築」のスペシャリスト『愛channel』

今週のピックアップ

『【マイクラ】ペールオークと桜で作る白ピンクのファンタジーな家の作り方【マイクラ建築】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

愛channelさん：「普段はYouTubeで『マインクラフト』の動画をメインに活動しています。マイクラにはいろいろな遊び方があるんですが、私は主に『建築』というジャンルで、建物の作り方を紹介したり、冒険の実況動画などをアップしたりしています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

愛channelさん：「もともと自分でもマイクラで遊んでいて、いろんな方の動画を見て『自分もやってみたいな』という憧れがあったんです。始めるタイミングとしては、ちょうどコロナが流行していた時期と重なりますね。普段は普通のお仕事をしているんですが、当時は仕事が減ってしまって時間ができたので『興味もあるし、時間もあるからやってみようかな』と思いスタートしました」

――おすすめの動画は何ですか？

愛channelさん：「おすすめの動画は『【マイクラ】ペールオークと桜で作る白ピンクのファンタジーな家の作り方【マイクラ建築】』というタイトルの動画です。『ペールオーク』という新素材と、元々好きな可愛いものを組み合わせて、白とピンクで作る理想的な家が作れたので、個人的に一番のお気に入りです。

裏話というか、苦労話になってしまうんですが、動画内で出している材料一覧の表を作るのが結構大変なんですよね。コマンドを使えば個数はパッと出るんですけど、それを表にまとめたり、作り方の解説中に今使っている素材の名前を左上に表示させたり、編集でいかに見ている人に分かりやすく伝えるか、という点に一番こだわっていますし、時間もかかっています」

【マイクラ】ペールオークと桜で作る白ピンクのファンタジーな家の作り方【マイクラ建築】

https://youtu.be/uX30WihG90A?si=0Nnul1ie6MCvBT0F



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

愛channelさん：「これからも建築に限らず、冒険も含めて、マイクラの楽しさを見ている皆さんに共有できるように活動を頑張っていきたいと思います！」

マイクラでの建築を学びたい方には特におすすめのチャンネルですので、この機会に愛channelさんの動画をぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『愛channel』

https://www.youtube.com/@___aichannel

Xのアカウント『愛channel🍨』

https://x.com/___aichannel

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島