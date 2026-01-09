(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

Netflixは、2026年冬のおすすめアニメラインナップを公開。神尾葉子原作の完全新作「プリズム輪舞曲」、人気ボカロPたちが楽曲提供した話題のアニメーション映画「超かぐや姫!」、「炎炎ノ消防隊 参ノ章 第2クール」を独占配信するほか、「地獄楽 第二期」を最速配信する。

マンガ「花より男子」の作者・神尾葉子が原作・キャラクター原案・脚本を務める完全新作アニメーション「プリズム輪舞曲」が1月15日より独占配信開始。1900年代初頭、ロンドンの美術学校を舞台に、絵画に魅せられた一条院りり(CV.種粼敦美)が経験する、夢と青春を描く。

Netflixシリーズ「プリズム輪舞曲」

映画「キル・ビル」のアニメパートを手がけ、「B: The Beginning」では原作・監督を務めた中澤一登が監督を担当。「進撃の巨人」シリーズや「ムーンライズ」のWIT STUDIOがアニメーション制作を務めた注目作。

「呪術廻戦 第1期」「チェンソーマン」「うる星やつら」など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟の、長編監督デビュー作「超かぐや姫!」は1月22日より独占配信。

Netflix映画「超かぐや姫!」

“音楽アニメーションプロジェクト”である本作には、ryo(supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigot……と、そうそうたる顔ぶれのボカロPの楽曲が集結。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。

アニメーション制作は、「ペンギン・ハイウェイ」「泣きたい私は猫をかぶる」のスタジオコロリドと、山下監督が率いるスタジオクロマトがタッグを組んで担当する。

「地獄楽 第二期」は1月12日より毎週月曜日に最新エピソードを見放題配信最速で配信する。元・石隠れ最強の忍・画眉丸と打ち首執行人・山田浅ェ門佐切が、「不老不死の仙薬」を持ち帰るため極楽浄土の島を目指す人間ドラマの第二期。OPテーマはキタニタツヤ feat. BABYMETALが担当する。

「地獄楽 第二期」

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

一刻も早く仙薬を見つけ、島から脱出しようとする画眉丸たちの前に、島を統べる化け物・天仙たちが立ちふさがる。仙薬を巡る戦いは、“人間”と“天仙”の全面対決に突入!

「炎炎ノ消防隊: 参ノ章 第2クール」は、1月10日より毎週土曜日に最新エピソード国内独占配信。「ソウルイーター」の大久保篤が原作、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのdavid productionが手掛ける灼熱のダークバトルファンタジーの最終章、第2クール。“人体発火現象”の謎を解明し、人類を炎の恐怖から救い出す森羅日下部ら、特殊消防隊の活躍を描く。

「炎炎ノ消防隊: 参ノ章 第2クール」

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課

世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。すべての特殊消防隊は大災害を阻止すべくひとつになり、世界を守る“シンラ(ヒーロー)”と消防官たちの最後の戦いが始まる!

「呪術廻戦 死滅回游 前編」は、1月9日より毎週金曜日に最新エピソードを配信。原作でも人気を誇るエピソードを描く第3期では、「劇場版 呪術廻戦0」の主人公である特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、虎杖に刃を向けるが……!?

「呪術廻戦 死滅回游 前編」

(C)芥見下々／集英社•呪術廻戦製作委員会

「葬送のフリーレン 第2期」は1月17日より毎週土曜日に最新エピソードを配信。1000年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンの視点で“人との繋がり”や“時間”、“命の尊さ”が細やかに描かれ、感動と共感を呼んでいる大人気作のTVアニメ第2期がついにスタート。勇者ヒンメルの死をきっかけに“人の心を知る旅”を続けるフリーレンに、今度は何が待ち受ける?

「葬送のフリーレン 第2期」

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

「【推しの子】 第3期」は、1月15日より毎週木曜日に最新エピソードを配信。B小町の「POP IN 2」のリリースから半年。MEMちょの尽力のかいもあり、今やB小町はブレーク寸前。アクアはマルチタレント、あかねは実力派俳優の道を順調に歩んでいる。一方で、かなは以前の明るさを失っていた。そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、ルビーはうそを武器にして芸能界を駆け上がる……。

「【推しの子】 第3期」

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

「ハイスクール! 奇面組(2026)」は、1月10日より毎週土曜日に最新エピソード配信。1985年にTVアニメ化され、一大ブームを巻き起こした新沢基栄原作のハイテンションギャグコメディが、新たにアニメ化。“奇面”を個性ととらえ、プラスに変えて引き伸ばしていく“奇面組”の5人の活躍と、彼らを取り巻く個性豊かすぎるキャラたちの風変わりな学園生活を描く。

「ハイスクール! 奇面組(2026)」

(C)新沢基栄／集英社・奇面組

「正反対な君と僕」は、1月14日より毎週水曜日に最新エピソードを配信。数多くのマンガ賞を受賞した、阿賀沢紅茶による原作がTVアニメ化。いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。正反対なふたりがお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく学校生活を描くラブコメディ。

「正反対な君と僕」

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

そのほか、「死亡遊戯で飯を食う」は毎週水曜日に地上波同時で最新エピソードを配信。「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」は毎週月曜日、「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」は毎週火曜日、「MFゴースト 3rd Season」は毎週水曜日、「花ざかりの君たちへ」と「多聞くん今どっち!?」、「勇者パーティを追い出された器用貧乏」は毎週日曜日、「Fate/strange Fake」と「DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-」は毎週火曜日に最新エピソード更新で配信中。

「死亡遊戯で飯を食う」

(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会

「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」

(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

「花ざかりの君たちへ」

(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会

「Fate/strange Fake」

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC