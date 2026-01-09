この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生を棒に振らない方法と沈黙の仕方」と題した動画を公開。ある日突然、警察が自宅を訪ねてきたという非常事態において、人生を棒に振るような過ちを犯さないための具体的な対処法を解説した。



懲役太郎氏は、ネットトラブルや男女間のいざこざなど、現代では「自分は関係ないと思っている人ほど、ある日突然当事者になってしまう」可能性があると指摘する。その上で、早朝に警察が訪ねてくるという状況を想定し、絶対にやってはいけない行動について説明した。



氏が最も重要だと強調するのは、警察官が来たからといって、すぐにドアを開けてしまうことの危険性である。まず確認すべきは「逮捕令状があるのか、ないのか」「自分の立場は被疑者なのか、参考人なのか」という点だと語る。任意同行を求められた場合、断ることも可能だが、相手は話を聞き出すプロであり、一般人が寝起きの状態で太刀打ちするのは難しいと指摘した。



そこで鍵となるのが「沈黙」であるという。刑務所には「あの時黙っていれば」「うかつなことを喋ってしまった」と後悔する人が大勢いると氏は語る。「喋らないっていうのは、帰ってこれるんですよ。喋ってしまうとうかつなこと喋るとろくなことない」と述べ、下手に話すことがいかに危険かを力説した。そして、何よりも先に行うべき行動として「当番弁護士を呼んでください」と視聴者に呼びかけた。当番弁護士は無料で依頼できる制度であり、弁護士抜きで取り調べに応じるべきではないと強く促している。いつ誰の身に起こるか分からない事態に備え、覚えておいてはいかがだろうか。