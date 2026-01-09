松村北斗（SixTONES）が『美ST』3月号（1月17日発売）特別版・増刊Special Editionの表紙に登場。本誌の公式SNSにて表紙ビジュアルが解禁された。

【写真】『美ST』3月号特別版・増刊Special Edition表紙（松村北斗）他

■松村北斗が『美ST』表紙に登場！

黒背景に白の半袖Tシャツを身に纏い、セクシーな目線をこちらに向ける松村。シンプルな装いに、ゴールドピアスとネックレス、ブレスレットをつけて上品な印象を放っている。透明感と潤いのある艶肌や、やさしい赤色のリップが洗練された色気を漂わせた。

ファンからは「美しすぎるだろぉ……」「顔がきれいすぎる」「ほっくんビジュやば」「美の暴力すぎる…眼福とは正にこのこと…」「北斗くんブシュロンもお似合いで」「北斗とキャトルは最適解すぎる」など、早くも多くの反響が寄せられている。

■松村北斗が『Music Treasures』（SixTONES特集）に出演決定

SixTONES初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』（読み：マイルストーンズ ベストトラックス）が、1月21日に発売決定。松村は、1月21日26時30分より放送される、MBSラジオ『Music Treasures』に出演予定だ。