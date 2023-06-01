¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤è¤ê1/48¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-1J/A ¥Ð¥ë¥¥êー¡È¥Ðー¥ß¥ê¥ª¥ó¾®Ââ¡É¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï1·î9Æü¤Ë¡¢1/48¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-1J/A ¥Ð¥ë¥¥êー¡È¥Ðー¥ß¥ê¥ª¥ó¾®Ââ¡É¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø°ì¾ò µ±¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖVF-1J¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£1/72¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢1/48¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤·¡¢ºÙÉôÉ½¸½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¹Ò¶õµ¡ VF-1¡×¤Î·èÄêÈÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï³°Â¦¤Î¥«¥Ðー¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆâÉô¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÏTVÈÇ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¥¥ã¥Î¥Ôー¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼çÍã¤Ïº¸±¦Ï¢Æ°²ÄÆ°¤·¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¥Î¥º¥ë¡¢¥¨¥¢¥Ö¥ìー¥¤âÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£µ¡ÂÎ²¼Éô¤Ë¤¢¤ëÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤ÏA·¿¤ÈJ·¿¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢ÉðÁõ¤Î¥¬¥ó¥Ý¥Ã¥É¡¢ÃåºÂ»ÑÀª¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ê¥¹ー¥Ä¤ÏTVÈÇ¡Ë¤¬1ÂÎÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)1982 BIGWEST
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£