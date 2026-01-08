［共生のかたち］＜３＞

かやぶき屋根の合掌造りの家々が１１４棟集まる岐阜県白川村の世界遺産「白川郷」。

「とてもすばらしい。私たちの国とは違う世界にいるようです」。昨年１２月、イタリア人のジョイア・コルバッジャさん（３０）は夫のマルコさん（３７）と訪れ、感激していた。

白川郷では約５００人が暮らす。土産物店や飲食店などが収益と雇用を生み、観光客と共生している。しかし最近、「共生」に黄色信号がともり始めた。観光客が急増しているためだ。

村観光振興課によると、２０２４年は村の観光客数が２００万人を超えた。外国人は約１１１万人と初めて過半を占め、１４年の５倍超となった。年間３０日ほど村内の片側１車線の主要道路などで渋滞が発生し、村民の移動に支障が出るようになった。

冬は民家の玄関前で雪合戦を始めたり、雪だるまを勝手に作ったりと生活領域に影響が出ている。雪解け後に捨てられた靴下や手袋が田畑から見つかったこともある。訪日客への印象を尋ねた２４年度の村の調査では、「あまり良くない」「良くない」と回答した割合は５９・４％に上った。

村は２３年に「責任ある観光」を掲げ、指定駐車場の利用など５項目のマナー順守を呼びかける。２６年度にはツアーバスを事前予約制とし、来訪者数を制限する準備も進めるが、積雪期や紅葉シーズンなどの繁忙期は受け入れ負担が大きい。白川郷観光協会の西村浩昭会長（５９）は「そろそろ限界に近い」と話す。

コロナ禍後に訪日客は急増し、２５年１〜１１月には全国で３９０６万人に上った。政府が「観光立国」を掲げた０３年の７・５倍に及ぶ。ビザ発給要件の緩和などの施策に円安が重なり、外国人は日本を旅行しやすくなった。一方で観光客の急増により、白川郷のような奥地の人気スポットも過度の混雑やマナー違反が生活に悪影響を及ぼす「オーバーツーリズム（観光公害）」のリスクにさらされている。

高知県中西部を流れる仁淀（によど）川上流の「にこ淵」。山あいの滝つぼが日光にさらされると水面（みなも）が青く見え、「仁淀ブルー」として知られる。「写真や動画で見るよりずっと美しい」。昨年１２月上旬、シンガポールから家族で訪れた陳嘉佑さん（５３）は、ゆらめく水面に見入っていた。

１０年の観光客は数千人だったが、１２年にテレビで特集番組が放映されたのをきっかけにＳＮＳ上で魅力が拡散した。今でもＳＮＳ上では「仁淀ブルーは遠いけど、必ず行くべきだ」といった外国人の投稿が相次ぐ。２３年の観光客数は約３０万人に膨らみ、地元関係者によると、にこ淵を訪れる人々の２割ほどが外国人だ。

コンビニ店の上に富士山がのっているようにみえる「コンビニ富士」で知られる山梨県富士河口湖町の店舗前も、ＳＮＳを通じて訪日客が押し寄せるようになった。車道での撮影などが相次いだことから、町は道路沿いに幕を設けるなど対策に追われてきた。日本総合研究所の高坂晶子・主任研究員は「『ＳＮＳ時代』とも言える中で、ＳＮＳが火付け役となるオーバーツーリズムはいつどこで起こるか分からなくなった」と指摘する。