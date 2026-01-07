長さそのままで、即今っぽ！【40・50代のイメチェン】は「レイヤー」一択かも♡

バッサリと短く切らなくても、印象を変えられるのがレイヤーカットです。重さを残す位置や動きを出すポイント次第で、ぐっと新鮮な雰囲気にイメチェンが叶うかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすく無理なく今っぽさを足せるレイヤースタイルをピックアップしました。

グレージュの上品レイヤーミディ

トップには細かな毛束感を作り、サイドは内側へ自然に流すことで、顔まわりが柔らかく見えるバランスに整えられています。ベースは外へ動かしつつも、厚みを削ぎすぎていないため、軽やかさと上品さを両立。動きは出るのに広がりにくく、大人の落ち着いた雰囲気を保てるデザインです。

まろやかブラウンのロブレイヤー

トップは毛束をふんわり揺らすようにレイヤーを入れ、ベースは肩にのって自然に外へ動く長さにカットされています。シルエットが崩れにくく、ラフな動きが出やすいのが特徴。巻きすぎなくてもニュアンスが出るため、さりげなくこなれ感を足したい人にもなじみやすそうです。

ぷつっと感を残したベージュロブ

ストレートタッチをいかし、トップはナチュラルに内側へ。ベースは切りっぱなしのライン感を残したまま外ハネにすることで、シンプルながらも今っぽい表情に。結べる長さをキープしている点もポイントで、アレンジ幅を残しつつ印象を変えたい人の参考になりそうです。

白髪ぼかしハイライトのミディアムレイヤー

ダークブラウンをベースに、ベージュ系の細めハイライトを散らしたミディアムレイヤー。トップはふんわり丸みを持たせ、くびれを作ってからベースを肩に当てて外へ動かしています。ハイライトが白髪をなじませつつ立体感もプラス。軽やかさと落ち着きを両立した大人向けのレイヤースタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里