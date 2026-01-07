¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè51²ó¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ´ÊÉÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸!
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ´ÊÉÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥ÓÃÂÀ¸¡ª
º£Ç¯6·î11Æü¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÌÃæÊÆWÇÕ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÄÁÒÞæ¤Ï¡¢½êÂ°Àè¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£¿ÆÍ§¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¤â²ÃÆþ¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÁÒ¤Ëº£¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£¡Ú¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¼ê¤´¤ï¤¤ÁÈ¡×¡Û
WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¼ê¤´¤ï¤¤ÁÈ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£½éÀï¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡£º£¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¹ñ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÃÊÌ²¿¤«´¶¤¸¤¿¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö¤¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À°ú¤¤¤¿¤«¡×¤È¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ±Î½¤Ç¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î(FW¥ô¥¡¥¦¥È¡¦)¥ô¥§¥°¥Û¥ë¥¹¥È¤È¤Ï¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸ò´¹¤·¤è¤¦¤¼¡×¤È¤â(¾Ð)¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÁêÅö¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óà¿©¤¦á¤Ä¤â¤ê¤À¡£
WÇÕ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½éÀï¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¾¡¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤Å¤¯¤·¡¢Á°²óÂç²ñ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤â´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ï23Ç¯¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¢ÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Ç2-0¤Ç¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤âÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤È¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤âÆñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥±¥¬¤Ê¤¯¸åÈ¾¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥È¥à(DFÉÚ°Â·òÍÎ)¤¬È¾Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤«¤é°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÆÍ§¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸³¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥È¥à¤«¤é¤Ï»öÁ°¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÇ¹â¤À¤«¤é¥Þ¥¸¤ÇÍè¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥È¥à¼«¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤À¡£¤³¤ÎÀè¡¢´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ±»þ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤À¡£
Æ±¤¸DF¤Î¥È¥à¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤¬¿´ÇÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÍ¤ÎÅú¤¨¤ÏNO¡£¤½¤ó¤ÊÌÜÀè¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢¥È¥à¤È°ì½ï¤Ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢WÇÕ¤Ç¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¡Ú¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤ËÊÖ¤·¤¿à°ì¸Àá¡Û
ºòÇ¯8·î¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é12·îËö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
11·î6Æü(ÆüËÜ»þ´Ö¡£°Ê²¼Æ±)¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿CL(UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè4Àá¡¦¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï°Ê¹ß¡¢11·î22Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÂè13Àá¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£Îý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÍ«Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÄ«¡¢¡ÖÞæ¡¢»Å»ö¤À¤¾¡£»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤¾!¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ÆÎý½¬¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ÆÅê¤²½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢Á°¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎÎÏ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÁö¤êÊý¤ò²þÎÉ¤·¤¿¤ê¡¢½¾Íè¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢CL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«Àï(11·î26Æü)¤ÎÁ°Æü¤Ë(¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦)¥Õ¥ê¥à´ÆÆÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥¦¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á!?¡×¤È°ì½Ö¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡×¡£
²áÌ©ÆüÄø¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î³ÎÇ§¤Î¤ß¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡£·ë²Ì¤Ï0-2¤Ç´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯¥ê¡¼¥°ÀïÂè14Àá¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÀï(12·î2Æü)¡¢Âè15Àá¤Î¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥ÊÀï(12·î6Æü)¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ËÜÍèCB¤Ç¤¢¤ëÊ¬¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÂè16Àá(12·î14Æü)¤Îà¥Ç¡¦¥¯¥é¥·¥±¥ëá¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤È¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏCB¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢2-0¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï17ºÐ¤Î(¥·¥ç¡¼¥ó¡¦)¥¹¥Æ¥å¥¢¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤ËCB¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï18ºÐ¤Î(¥¢¡¼¥í¥ó¡¦)¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤È¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÈà¤é¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë(FW¾åÅÄ)åºÀ¤¡£¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¡ÖåºÀ¤¤Ï¤³¤³¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤«¡¢åºÀ¤¤ÎÆ°¤¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤¿¡£
¤¦¤Þ¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Âç¤²¤µ¤Ê¤°¤é¤¤Ë«¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£1»î¹ç¤´¤È¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬À®ÀÓ¤Ë¤âÉ½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Å·ÃÏ¤Ç¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¬¤¯·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¤â¤¬¤¯¤Î¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¡£¶ì¤·¤¤¤Î¤Ïº£¤À¤±¡£¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÉ¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÈÄÁÒ Þæ
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶»ËÌç¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í