2025年の流行語大賞は「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」（女性首相）でした。

のんびりと過ごした正月休みは終わり、「またせっせと働く日々か……」と嘆いている人も多いでしょう。でも、人手不足は続いています。「仕事があるだけありがたい」と気持ちを入れ替えてみてはどうでしょう？

今回は仕事探し、転職などに役立つ人材派遣を手掛ける「パーソルホールディングス」と「リクルートホールディングス」の社員待遇を比較してみます。

パーソルHDは人材派遣・人材紹介・アウトソーシングを中心とした総合人材サービス企業です。旧テンプHDが母体。派遣や紹介にとどまらず、BPO（業務委託）やITソリューションなどを組み合わせた「働き方の多様化支援」が特徴です。グループスローガンは「はたらいて、笑おう。」。

リクルートHDは、求人広告から出発し、現在は人材紹介、派遣、HRテクノロジー、そして住宅・旅行・結婚・教育など多様な領域で情報サービスを展開しています。特に「Indeed」や「Glassdoor」などのグローバル求人検索サービスは強みです。

業績はどうでしょうか。2025年3月期（連結）で比較してみます。売上収益はパーソルHDが1兆4512億円、リクルートHDが3兆5575億円。営業利益は574億円と4905億円、純利益は359億円と4085億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収はパーソルHDが819万3000円、リクルートHDが1145万3000円。役員報酬は1人あたり平均で3190万円と1億9390万円となっています。

年代別の推定年収は、30歳時はパーソルHDが730万円、リクルートHDが1012万円。40歳時は869万円と1205万円、50歳時は885万円と1227万円です。

生涯給与はこうなります。

▽パーソルHD…2億9200万円

▽リクルートHD…4億400万円

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はパーソルHD6427万円、リクルートHD8794万円です。85歳時は2270万円と2190万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

