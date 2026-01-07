年収700万円のオランダ人エンジニア、日本移住の理由はアニメ愛「自分の表現ができる」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画「ソフトエンジニアにインタビュー#エンジニア#年収#貯金 #給料 #街角給与明細」を公開。オランダ出身の33歳ソフトウェアエンジニアが登場し、年収700万円という経済面に加え、日本のアニメや文化への深い愛情を語った。
登場したのは、来日して2ヶ月だというオランダ出身のソフトウェアエンジニア氏。流暢な日本語は、オランダで3年間独学で勉強したものだと明かした。現在の年収について尋ねられると「700万円」と回答。以前から超大手企業に勤めており、自ら希望して日本で働くことになったという。
日本に来た理由を「自分のエクスプレッション（表現）ができます」と語ったエンジニア氏。アニメや原宿のファッションが好きだといい、「オランダではできないと思います」と、日本ならではの文化に魅力を感じている様子を見せた。好きなアニメには『僕の心のヤバイやつ』や『進撃の巨人』、『葬送のフリーレン』などを挙げ、日本のポップカルチャーへの造詣の深さを示した。
また、最近買った最も高価なものは「刀」で、価格は100万円だったと明かし、インタビュアーを驚かせた。将来の夢については「いつか自分の家と家族を作りたい」と堅実な一面も見せた。動画の最後、貯金額を尋ねられると、一度は家賃と勘違いする場面もあったが、改めて「700万円」と回答。仕事もプライベートも充実した彼の素顔が垣間見えるインタビューとなっている。
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。