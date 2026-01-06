男性声優グループGOALOUS５、新年一発目の生特番１月７日放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５人組男性声優グループ「GOALOUS５」の生特番『GOALOUS５ 声福生放送 2026』#１を１月７日（水）夜９時より独占無料生放送する。
『GOALOUS５ 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による５人組グループ「GOALOUS５」が月に１度実施する「ABEMA」生特番。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO５チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS５」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO５チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開している。
2026年最初の放送となる今回は、新年の幕開けを祝う“GOALOUS５新年会”として、メンバーそれぞれ今年の抱負を語るほか、５人が過去の名場面を選出した「幹部が選ぶ！GOALOUS５名シーンセレクション」も実施。思い出が詰まったシーンをメンバーとともに振り返り、さらに初情報の解禁もあるとのこと。
（C）AbemaTV, Inc.
