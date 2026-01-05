【ロッテリア】「とろたま牛すき焼きバーガー」発売 パティ2倍の「倍盛り」も登場
ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は、2026年1月7日（水）から、新商品「とろたま牛すき焼きバーガー」を含む3品を期間限定で販売する。※文中価格は全て税込表記
「とろたま牛すき焼きバーガー」は、ジューシーな牛カルビ肉と、すき焼きの定番食材・しらたきを特製すき焼きソースと合わせ、ハンバーグパティや半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにバンズでサンドした一品。牛カルビ肉の旨みと鰹節や昆布の風味、たまごのまろやかさが楽しめる。
ロッテリア「とろたま牛すき焼きバーガー」発売
さらに、特製旨辛ソースを合わせた「旨辛とろたま牛すき焼きバーガー」や、「とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを２倍に増量した「倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー」も同時発売。
販売は、ロッテリアの一部店舗を除く106店舗で、2月中旬までの期間限定（なくなり次第終了）。半熟風たまごは加工品を使用している。〈「牛すき焼きバーガーフェア」商品概要〉
【とろたま牛すき焼きバーガー】
・価格：620円
とろたま牛すき焼きバーガー
牛カルビ肉としらたきを、焼津産鰹節の香りと利尻産昆布の旨みが特長の特製すき焼きソースと合わせ、パティや半熟風たまご、レタス、マヨネーズなどとともにバンズで挟んだ一品。本格的なすき焼きのような贅沢な味わいを楽しめる。
【旨辛とろたま牛すき焼きバーガー】
価格：640円
「とろたま牛すき焼きバーガー」に、ピリッとした辛みが特徴の特製旨辛ソースをトッピング。スパイシーな風味を加えることで、すき焼きソースの甘辛さが際立つように仕上げた。
旨辛とろたま牛すき焼きバーガー
【倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー】
価格：990円
「とろたま牛すき焼きバーガー」の牛カルビ肉やしらたき、ハンバーグパティを2倍に増量したボリュームのある一品。
倍盛りとろたま牛すき焼きバーガー