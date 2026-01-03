10年後のドラフト答え合わせ　“批判”が渦巻いた阪神の「未来の4番指名」は見方一変　9位から首位打者を誕生させたDeNAの眼識も評価【セ・リーグ編】

指名直後には批判も受けた大山。しかし、不屈のスラッガーはそこから猛虎の顔と言えるまでに成長した(C)産経新聞社

完全なる成功とは言い難い巨人

ドラフト指名の成果はその直後だけでなく、5年後、10年後にならないと分からない。これは野球界でよく語られており、実際に会議直後に「成功」と見られていた球団の指名選手が思うように成長せず、逆に意外な選手が大化けするケースもある。

そんなドラフト会議時点の評価と10年後の実績を比較してみたいと思う。今回は2016年のセ・リーグ6球団について再評価していく。

【広島】

ドラフト会議直後：65点

10年後：85点

2016年は1位で2度抽選を外したものの、2位では高校生左腕で評価の高かった高橋昂也（花咲徳栄）を獲得できたこともあって、ドラフト会議直後は可もなく不可もなくという印象。結局、1位の矢崎拓也（慶応大・当時の登録名は加藤）はリリーフで2年間戦力となった後に現役ドラフトでヤクルトに移籍し、高橋は故障もあって伸び悩んだ。

ただ、そんな上位の2人を補って有り余る活躍を見せたのが、3位の床田寛樹（中部学院大）と4位の坂倉将吾（日大三）だ。前者は23年から3年連続で規定投球回をクリアするなど通算57勝をマーク。後者も通算670安打を放つなど中軸へと成長した。5位のアドゥワ誠も1軍の戦力となっており、トータルで見ても「成功」のドラフトと言えるだろう。

【巨人】

ドラフト会議直後：65点

10年後：70点

広島と同様に1位で投手を2度抽選で外して方針転換し、内野手の吉川尚輝（中京学院大）を獲得。2位以降で投手を重ねるという結果となった。当時は広島と同様に大成功ではないものの、悪くはないという程度の採点という印象だった。

そこから加点した大きな要因は1位の吉川の成長だ。プロ入り当初こそ故障に苦しんだが、年々安定感を増してリーグを代表する二塁手となり、チームに欠かせない存在となっている。ただ2位以下の選手は畠世周（近畿大）、池田駿（ヤマハ）、大江竜聖（二松学舎大付）の3人が戦力になった時期はあったものの、主力にまで成長することはできなかった。また、吉川以外は全員が球団を去っており、完全なる成功とは言い難い。

【DeNA】

ドラフト会議直後：55点

10年後：80点

1位で柳裕也（明治大）、佐々木千隼（桜美林大）を外し、浜口遥大（神奈川大）を指名。大学時代の浜口は調子の波が大きく、正直なところ1位は順位が高い印象が強かった。2位の水野滉也（東海大北海道キャンパス）も同様で、ドラフト会議直後の採点は厳しい数字となっている。

しかし、2位の水野は怪我もあって苦しんだものの、浜口はいきなり二桁勝利をあげて新人王に輝くなど通算44勝をマーク。24年オフにトレードでソフトバンクに移籍し、25年限りで引退となったが、ある程度成功したと言えるだろう。

そして、彼ら以上に大きな評価に繋がったのが、9位指名だった佐野恵太（明治大）だ。ファーストの選手で脚力もなかったことから低い評価でのプロ入りだったが、4年目にはレギュラーに定着して首位打者を獲得。6年目には最多安打のタイトルを獲得するなど不動の中軸となった。

惜しかったのは、5位の細川成也（明秀日立）。22年オフに現役ドラフトで中日に移籍して大ブレイクしたが、在籍中に才能が開花していればもっと高い点数となったことは間違いないだろう。