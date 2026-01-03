【Amazon 初売り】ノースフェイスのアウターや小物などが最大36%OFFに
「Amazon スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9時からスタートしました。今回は、ノースフェイスのアウターやバックパックなどをご紹介。

アウトドアシーンや日常使いに便利なアイテムが揃っています。ご紹介している以外のサイズやカラーもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

→ Amazon「ノースフェイス」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE 初売り」はこちら

フード裏ポケットに収納できるパッカブル仕様のジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Swallowtail Hoodie ブラック L

17,000円 → 11,551円（32%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



バランスの良いサイズ感にアップデートされたヌプシベスト


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ダウン ベスト Nuptse Vest ブラック L

28,500円 → 22,642円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポリエステル100%の軽量生地。定番のスウェットパーカ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Back Square Logo Hoodie ミックスグレー L

13,000円 → 9,509円（27%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



森林限界を越える登山から肌寒い季節のキャンプまで対応する中間保温着


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] フリース ジャケット Mountain Versa Micro Jacket マッシュルーム XL

13,500円 → 12,623円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏起毛の厚手スウェット地にロゴをあしらったスウェットパーカ メンズサイズ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Rearview Full Zip Hoodie ブラック2 L

13,000円 → 9,160円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏起毛の厚手スウェット地にロゴをあしらったスウェットパーカ レディースサイズ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] パーカー スウェット Rearview Full Zip Hoodie ブラック2 L

13,000円 → 8,300円（36%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強度と保温性を高いレベルで実現させた、極寒地用のジャケット


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ダウン ジャケット Antarctica Parka ブラック M

85,000円 → 71,060円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランニング時の運動性能を損なわない高機能保温パンツ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] 中綿 ロングパンツ Red Run Long Pant ブラック M

21,000円 → 18,701円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ケーブル編みの柔らかな風合いが特徴のビーニー


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ニット帽 Cable Beanie クラシックカーキ F

5,000円 → 4,675円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマートフォンなどのタッチパネル操作ができる、防風防滴グローブ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] 手袋 Windstopper Etip Glove ブラック L

8,500円 → 7,937円（7%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



保温性に優れたフリース素材のネックゲイター キッズサイズ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] キッズ マイクロフリースネックゲイター ユニセックス 防寒 保温 静電ケア ブラック 53.0-56.0 cm

2,500円 → 2,338円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ショルダーとハンドルの2つの方法で使えるバケットバッグ


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

(ザ・ノースフェイス) THE NORTH FACE W LIGHT BONNEY PACK バケットバッグ (BLACK(NN2PN62J)) [並行輸入品]

8,210円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ジャケット Mountain Light Jacket ブラック S

40,000円 → 35,200円（12%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

THE NORTH FACE(ザノースフェイス) ジャケット Field Utility Jacket ブラック M

26,000円 → 20,470円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザノースフェイス] コンパクトジャケット レディース 撥水 軽量 ブラック L

14,000円 → 11,000円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→ キャンペーンのエントリーはこちら


