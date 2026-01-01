·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¤Ç¡Ö2026Ç¯ ½éÇä¤ê¡×¤ò1·î5Æü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ªÊ¡ÂÞ¤È¥¬¥Á¥ã ¤ª¤ß¤¯¤¸¤òÄó¶¡¡£ÊÆ2¹ç¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â
|povo2.0¤Ë¤Æ1·î1Æü0»þ¤è¤ê¡Ö2026Ç¯ ½éÇä¤ê¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï11Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öpovo2.0¡×¡Ê https://povo.jp/ ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ëö¡¦Ç¯»Ï¤Ç2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿·Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö2026Ç¯ ½éÇä¤ê¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë0¡§00¤«¤é1·î5Æü¡Ê·î¡Ë9¡§30¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ÏÊ¡ÂÞ ¶â¤¬5,530±ß¡¢Ê¡ÂÞ ¶ä¤¬2,310±ß¡¢povo¥¬¥Á¥ã ¤ª¤ß¤¯¤¸¤¬350±ß¤Ç¡¢Ê¡ÂÞ¤Ï¤É¤Á¤é¤â7²óÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤Ç10²óÊ¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¤ªÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿povo¥¬¥Á¥ã ¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤ÏpovoÂçµÈ¤¬1¡ó¡¢ÂçµÈ¤¬2¡ó¡¢µÈ¤¬97¡ó¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢povo2.0¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê @povo_official ¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç26¿Í¤Ëpovo¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤ªÊÆ2¹ç¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
povo2.0¤Ï¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2021Ç¯9·î¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤Î¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤äÄÌÏÃÄê³Û¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÏÃ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
·î³Û´ðËÜÎÁ0±ß¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÍÆÎÌ¤ÎÄÉ²Ã¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Á÷¼õ¿®ºÇÂç128kbps¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬»È¤¨¡¢ÄÌÏÃ¤â22±ß¡¿30ÉÃ¡¢SMS¤âÁ÷¿®¤Ï3.3±ß¡¿ÄÌ¡Á¡Ê¼õ¿®¤ÏÌµÎÁ¡Ë¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Á°½ÒÄÌ¤ê¤ËÄ¹´ü´Ö¡Ê180Æü´Ö°Ê¾å¡Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑÄä»ß¤ä·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
✨🐎🎍¶à²ì¿·Ç¯🎍🐎✨— povo (@povo_official) January 1, 2026
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡Öpovo¤ªÊÆ(2¹ç)¡×¤ò¡¢26Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç26Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁
ËÜÇ¯¤âpovo¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹👐💝
🏇±þÊçÊýË¡
¡@povo_official ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
🏇±þÊçÄùÀÚ¡Ä https://t.co/6YgtfNdSQe pic.twitter.com/l2qhbVk2Ev
