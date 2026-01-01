1月1日、お正月の超人気番組『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（ABCテレビ・テレビ朝日系）が放送され、格付けの絶対王者・GACKTが出演。今回は「ワイン」「殺陣」「弦楽八重奏」「ミシュランシェフ」などのチェックが行われた。収録後、個人87連勝となった彼に直撃した。

――今回の格付け収録にあたり、何か準備されたことはありましたか。

「改めて準備ということはしてないですが、ワインなどの知識に関しての見直しや復習などはやりましたよ。やっぱり忘れてしまっていることもあるので」

――今回の格付け収録は、いままでの収録と変わっていた点がありましたか。

「うーん、今回は1人での参加になるので、自分1人に全ての責任がかかってくるという意味ではプレッシャーではありました。ただ、いつも通りにやれば間違えることはないとも思っていたので気負わず深読みをしないようにも心がけてました」

「弦楽八重奏」の問題で登場した“正解”の8本の楽器（ヴァイオリン4本、ヴィオラ2本、チェロ2本編成）の総額価格は102億4000万円。GACKT は番組中で「俳優や芸人さんが間違えるのは仕方ないけど、ミュージシャンがこれを間違えると引退ですね」などと話していた。

――今回の格付けでいちばん苦労したお題は何でしたか。また収録では話せなかった本音はありますか？

「今回は楽団の問題は難しかったです。やりながらこれは多くの出演者が間違うだろうなという感覚でした。話せない内容とは違いますが、なにせ収録時間が異常に長いので、出演者の疲労がかなり見えていました。収録後半では精神的にもかなりダメージを受けている出演者もいたので」

――今回の結果を受け、収録後に浜田雅功さんはどんなリアクションをされていましたか。また浜田さんは昨年、一時休養されていましたが昨年と変わった感じはありましたか？

「浜田さんとは裏で、今回の問題は簡単かどうかを聞かれ、今回は前半は特に簡単だったという話をした時に、『やっぱりそーやなぁ、オレでもわかったもん…』と嘆いておられました。恐らく番組終了後のスタッフ反省会はかなり厳しかったんじゃないかなぁと思います」

■「気を緩めると間違えますし、緊張しすぎて深読みしすぎるとパニックに」

GACKTの自伝『自白II』では「格付け」収録では毎回、大きなプレッシャーがかかると明かしていた。

《数年前、ヘアサロンに行った時のことだ。突然、そのサロンのオーナーに指摘された。「GACKT氏、言いづらいけどハゲができてるよ…」と。鏡で見た時に「マジか！」と思わず声が漏れた。500円玉ほどの円形脱毛症が後頭部にできていた。格付けの収録1カ月前の出来事だ。「もう、格付けはやめた方がいいんじゃない？」と心配そうに言われたことが、なおさら悲しかった》

――昨年も本誌の取材に「また禿げました」と答えていますが、今回はいかがでしたか。

「いえいえ、その時期は乗り越えたので、今ではいつ間違えてもしょうがないという気持ちでいます。あと、ずいぶん場慣れしたというのもあるので、極度のプレッシャーは無くなりました。コツも掴めているので」

――収録を終えた後の率直な感想を教えてください。

「正直、疲れました。気を緩めると間違えますし、緊張しすぎて深読みしすぎるとパニックになり正確な答えを導き出せないので、精神状態を常に一定に保つのがしんどいです」

――GACKTさん自身がもし1問、格付け問題を制作するとしたら、新たなお題はありますか。

「水か炭酸水を出すと思います。かなり細かい差異なので、ほとんどの人は間違えるだろうなと思います」

――‘27年の正月もオファーがあれば「格付け」に出演されますか。

「はい、辞めたくても辞めさせてもらえないので覚悟はしています」

――27年の「格付け」では新たに挑戦したいことはありますか？

「いえ、なるべく簡単な問題であることを望んでいます。正直、これ以上のプレッシャーはいらないです」

果たして来年お正月の格付けの行方は――。