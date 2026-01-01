リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「神社がいいね」「御朱印帳」とウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が、「2025年初詣にオススメ（お寺）年間総合トレンドアクセスランキング」の西日本ベスト20を発表しました。

【画像】東大寺、法隆寺もランクイン！ TOP20を全部見る！ 東日本ベスト20も画像でチェック！

ランキングは、2024年12月1日から2025年11月30日の期間に、ウェブサイト、アプリのデータベースから、「ユーザーオススメ度」が4.0以上の寺を抽出。さらに、総検索数947万1695件の中から、検索数の多い順に寺を集計して作成しています。

1位は「足利義満によって建立された」お寺

3位は「補陀洛山 普門院 六波羅蜜寺（ふだらくさん・ふもんいん・ろくはらみつじ）」（京都市）でした。2022年に新設された「令和館」では、重要文化財の彫像「平清盛坐像」などが見られます。

2位には「荒陵山 四天王寺」（大阪市）がランクイン。境内には聖徳太子を祭る聖霊院（太子殿）や、四天王寺式伽藍（がらん）があります。

そして、1位は「北山 鹿苑寺（ほくざん・ろくおんじ）」（京都市）でした。金色の舎利殿に由来する「金閣寺」の正式名称で、室町幕府3代将軍の足利義満によって建立されました。