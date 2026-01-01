この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【感動】音のない世界で起きた奇跡。言葉を超えて心が通じ合う瞬間｜ダイアログ・イン・サイレンス in 那須 @iitokodorinasu」を公開。音のない世界での対話を通じて、コミュニケーションの本質を体験するイベント「ダイアログ・イン・サイレンス」が那須で開催された。



このイベントは、一般社団法人「Apple Base」と一般社団法人「ダイアログ・ジャパン・ソサエティ」が共催し、中外製薬株式会社の特別協賛のもと実現した。参加者は防音のヘッドホンを装着し、聴覚に障がいのある「アテンド」の案内で、言葉や音に頼らず、表情やジェスチャーなどの非言語コミュニケーションのみで対話を行う。



ダイアログ・ジャパン・ソサエティの代表理事である志村季世恵氏は、開催の目的について「音のない世界を体験していただく中で、相手の顔をよく見なければいけないとか、相手の話を真剣に聞かないといけない、ということを知ってもらえたら」と語る。遊び感覚で体験することで、障がいの有無による心の距離を縮め、相互理解のきっかけになることを目指しているという。



一方、Apple Baseの代表理事である磯翔氏は、体験後の感動を「聞くのと見るのでは大違い、見るのとやるのでは大違い」と表現。最初は戸惑っていた参加者、特に子供たちが「大人以上の表現力と積極性」を見せる様子に感銘を受けたと述べた。また、「どう接したらいいか分からなかったが、『これでいいんだ』とか、一生懸命伝えることができるんだとか、相手の目を見れば気持ちが分かるんだっていう実体験が今後に間違いなく活きていく」と、この体験がもたらす学びの大きさを強調した。



動画では、子どもから大人まで、さまざまな年代の参加者がジェスチャーゲームなどを通じて交流する様子が紹介されている。参加した小学生は「大変そうだったけど、自分で体験してみたらすごく難しかった。耳が聞こえない人とかに手話で伝えるのは難しいと思った」と、体験を通じて得た大きな気づきを語った。



「伝える」ことの難しさと、「伝わった」ときの大きな喜びを体感できるこのプログラムは、コミュニケーションの原点に立ち返る貴重な機会となる。言葉の壁を超えて心と心が握手する瞬間は、参加者に「生きる力」を与えてくれるだろう。