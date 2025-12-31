¾¼ÏÂÅ·¹ÄÊø¸æ¤Î¾×·â¡ª ¡É¾¼ÏÂºÇ½ªÆü¡É¤ÎÆüËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¾¼ÏÂ¤ÎÏÃ¡Û
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊø¸æ¤Ç¹ñ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡¡¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³
¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Îò»Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿
¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë1·î7Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¤·¡¢63Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤ÈÉü¶½¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»à¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬ÁÓ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë¤è¤ê¤âÁ°¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¹¤Ï¼«½Í¥àー¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËË¬¤ì¤¿£·Æü¡£ÁáÄ«¤«¤éÊüÁ÷¶É¤ÏÄÌ¾ïÈÖÁÈ¤òÃæ»ß¤·¡¢ÆÃÊÌÊóÆ»¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ñー¥È¤ÏµÙ¶È¤·¡¢³Ø¹»¤âµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹¹ð¤ä²»³Ú¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹ñ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤¬Åö»þ¤Î¾®Þ¼·Ã»°´±Ë¼Ä¹´±¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¸µ¹æ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·Ê¹¤Î¹æ³°¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¤¬²áµî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢Æü¾ï¤¬ÊÑ¤ï¤ëÀáÌÜ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989Ç¯¡Ë£²·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÁÓ¤ÎÎé¡Ê¹ñÁò¡Ë¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò¸«Á÷¤í¤¦¤È¡¢¹Äµï¤«¤é²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¿·½É¸æ±ñ¤Þ¤Ç¤Î±èÆ»¤Ë¤Ï20Ëü¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¿Í¡¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¤òµó¤²¤Æ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÄ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÜÞ¹¤Î¾¼ÏÂ»þÂå¤ÎºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë£±·î£·Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊø¸æ¤Ç¾¼ÏÂ¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¡¢³¹¤Ï¼«½Í¥àー¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¿·¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1·î7Æü ÁáÄ«
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¤ÏÆÃÊÌÊóÆ»¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
³¹¤Î¼«½Í
¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ä±Ç²è´Û¤¬µÙ¶È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¹¹ð¤ä²»³Ú¤¬¾Ã¤¨¤ë
Æ±Æü ¸á¸å
¾®Þ¼·Ã»°´±Ë¼Ä¹´±¤¬¿·¸µ¹æ¡ÖÊ¿À®¡×¤òÈ¯É½
¹ñÌ±¤ÎÈ¿±þ
¿·Ê¹¹æ³°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤¬²áµî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÄ¤¤¦¡ÖÂçÁÓ¤ÎÎé¡×
¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë2·î24Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂçÁÓ¤ÎÎé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÍ×¿Í1Ëü¿Í¤¬»²Îó¡¢±èÆ»¤Ë20Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüÄø¡Û¾¼ÏÂ64Ç¯¡Ê1989Ç¯¡Ë2·î24Æü¡Ê Êø¸æ¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¸å¡Ë
¡Úµ¬ÌÏ¡Û¹ñÆâ³°¤ÎÍ×¿Í Ìó1Ëü¿Í¤¬»²Îó¡Ê 164¥«¹ñ¤Î¸µ¼ó¡¦Âç»È¤Ê¤É¡Ë
¡Ú¹ñÌ±»²Îó¡Û±èÆ»¤Ë¤Ï20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿
