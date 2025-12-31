¡Ú¾å²¼GU¤Î¥°¥ìー¿§¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª 40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±♡¡ÖÅß¤ÎÀöÎý¥³ー¥Ç¡×
Åß¤ÎÁõ¤¤¤ò¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥°¥ìー¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¡£Äø¤è¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥°¥ìー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í½÷À¤¬¤¢¤«È´¤±¤ë¡Ö¥°¥ìー¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥°¥ìー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿É½¾ð¤Ë
¾å²¼¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥°¥ìー¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³ー¥Ç¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿V¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¼«Á³¤ÊÍî¤Á´¶¤òÀ¸¤ß¡¢ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯ÉÊ¤è¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¿þ¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥Õ¤¬½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÎÃæ¤ËÈ´¤±´¶¤È½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
°ÛÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ÊÉ½¾ðË¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·
¾åÉÊ¤Ê¥°¥ìー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Ã»¤á¤Î¾æ¤¬µÓÄ¹¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢½Å¤¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¥Àー¥¯¥°¥ìー¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ÏÆ°¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤Û¤É¤è¤¤Â¸ºß´¶¤ÇÂç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¾®Êª¤ÇÁ´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤ì¤Ð¡¢¥°¥ìー¤Î¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M