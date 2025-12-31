¡Ú¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ï¤¤¤»¤ÄºÛÈ½¡Û¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¡×Ë¡Äî¤ÇÈï³²¾¯½÷¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¡ÈÅÜ¤ê¡É
¶µ¼¼¤Î»à³Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ØÆ³Ãæ¤Ë
¡Ö¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¡¢Íê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤ÎÂç¿Í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä½ã¿è¤µ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤ò´°Á´¤ËµÕ¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÌ©¼¼¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤ò²æËý¤Î¸Â³¦¤Þ¤ÇÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
12·î23Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÀÐÅÄ¿Æ°ìÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎÂè2²ó¸øÈ½¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿½Î¹Ö»Õ¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15ºÐ¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¡Ø¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î³Ø½¬½Î¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ëIE¡Ù¤Î¸µ¶µ¼¼Ä¹¡¦ÀÐÅÄÈï¹ð¤¬A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯9·î14Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³Ø½¬½Î¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î²£¤Ë¹Ö»Õ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ù¤È´ù¤Î´Ö¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤ò°ÍÑ¤·¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤´¤í¤«¤é»ØÆ³Ãæ¤ËA¤µ¤ó¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢3·î¤´¤í¤Ë¤ÏÉþ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¡¢²¼Ãå¤Î¾å¤«¤é¶»¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÅÄÈï¹ð¤ÏÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²¼Ãå¤Î¾å¤«¤éA¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤Ã¤¿·ï¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö»ØÆ³Ãæ¤Ë¶öÁ³A¤µ¤ó¤Î¶»¤ËÏÓ¤¬Åö¤¿¤ê¡¢A¤µ¤ó¤¬²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¿¨¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸B¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤Ë¡¢½Î¹»¼ËÆâ¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¼ê¤ò²ó¤·¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢10·î2Æü¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
B¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢»ØÆ³Ãæ¤ËÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÐÅÄÈï¹ð¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¡Ö¡ÊB¤µ¤ó¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ËÀÅª¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿Æ°¦¤Î¾ð¤«¤éÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½¹Ô¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èï³²¾¯½÷¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ºÇº¤ó¤À
ÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤¬¤È¤â¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÀÈÈºá¤À¤±¤Ë¡¢»ö·ï¸å¡¢Èï³²¼Ô¤Î2¿Í¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ºÇº¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¡ÊÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ë»ä¤¬µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Ç¡¢»ä¤âÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤òÍ¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤À¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢ÀèÀ¸¤¬»ä¤ÎÂÀ¤â¤â¤ä¶»¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¡ÊA¤µ¤ó¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¡Ë
¡ÒÎ¾¿Æ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ÐÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢»ä¼«¿È¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÃ¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó¡ÊB¤µ¤ó¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¡Ë
A¤µ¤ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÐÅÄÈï¹ð¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âè2²ó¸øÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Èï¹ð¿ÍÀÊ¤ËºÂ¤ëÀÐÅÄÈï¹ð¤Ë¡¢°ì½Ö¡¢¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÐÅÄÈï¹ð¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄÈï¹ð¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤à¤·¤í°¤¯¤Ê¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤òÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ÎA¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¡¢Âç¹¥¤¤Ê½¬¤¤»ö¡¢Í§Ã£¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶ì¤·¤¤»þ´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤·¤ó¤É¤¤»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤ÆÀÐÅÄÈï¹ð¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¡¢A¤µ¤ó¤ÎÈï³²¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¼¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¿äÁ¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºá°´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤ÆÈï¹ð¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¼¤Î±£¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤«¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÅÜ¤ê¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÀÐÅÄÈï¹ð¤Ï¤¸¤Ã¤È¤¦¤Ä¤à¤¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸¡»¡´±¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í»ØÆ³½Î¤Î¶µ¼¼Ä¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ÆÈï³²¼Ô¤¬·ù¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÂÎ¤ò¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×¡ÖB¤µ¤ó¤ËÊú¤Ãå¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ï¿Æ°¦¤Î¾ð¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÅª¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸Ê¤ÎÀÊÊ¤òâä¾®²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò·ç¤¡¢¿¿Ùõ¤ÊÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Èï¹ð¿Í¤¬ºÆÈÈ¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2Ç¯6¥«·î¡×¤òµá·º¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤Ø¤Î¡Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ï°áÎà¤Î¾å¤«¤é¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÇÈ©¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊB¤µ¤ó¤Ø¤Î¡ËË½¹Ô¹Ô°Ù¤âÈï³²¼Ô¤Î¾µÂú¤Ê¤¯Êú¤Ãå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢µñÀä¤ÎÈ¿±þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¼«¤é¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼ï¤ÎÈÈ¹ÔÂÖÍÍ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÚÈù¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£
¡ÖÄ¹´ü´Ö¡¢¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÂ¿ÊýÌÌ¤ËÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢ÆóÅÙ¤È»Ò¤É¤â¤ò¶µ¤¨¤ë¿¦¤Ë¤Ï½¢¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤¬ÁêÅö¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀèÀ¸¡×¤«¤é²¿ÅÙ¤âÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
A¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Ç¡¢º£²óA¤µ¤ó¤¬ÀÐÅÄÈï¹ð¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤òÁÊ¤¨½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ®¤¤¡×¤Ê¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÓË°ö¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦ºÛÈ½´±¤ËÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¶»¤òÀ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤Î¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌ¼¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºÛ¤¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Êì¿Æ¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ï¡¢ºÛÈ½´±¤Î¼ª¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤Ï1·î8Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ