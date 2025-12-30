¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¤Ë¸þ¤±¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤òÄ¶ÂçÎÌ¤Ë½àÈ÷¡ª¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý·Ñ¤¤¤Ç¤Æ¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËNEWS¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤«¡×¡ÖÂÞ¤À¤±¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¶â³Û£÷¡×
¢£¥Ý¥ÁÂÞ¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¤ª²ñ·×¤Ï1Ëü±ß±Û¤¨¡ª
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¾®»³·Ä°ìÏº¤Ë¤è¤ë¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¤ªÇ¯¶Ì½àÈ÷¡¿ÄÍÅÄÎ½°ì¤Î¤ªÇ¯¶Ì¥Ý¥¹¥È①～②
CHOIYAMA¡¿¾®»³·Ä°ìÏº¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡¢»öÌ³½ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¤Î¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢NEWS¡¦Hey! Say! JUMP¡¦Kis-My-Ft2¡¦timelesz¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¦A.B.C-Z¡¦King & Prince¡¦SixTONES¡¦Snow Man¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Travis Japan¡¦A¤§! group¤Î12¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®»³¤ÏÁí¿Í¿ôÊ¬¤Ç¤¢¤ëÌó70¿Í¤Û¤É¤Î¤ªÇ¯¶ÌÂÞ¤òÇã¤¤½Ð¤·¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¤¬X¤Ç¡Ö#¥«¥¦¥³¥ó¡×¡Ö#¤ªÇ¯¶Ì¡×¤Î¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤Ë¤¢¤²¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¸Þ´Ø¤¯¤ó¤ÏÁ´°÷¤Ë¤¢¤²¤ë¡ª¾Ð¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤éNEWS¾®»³¡ª¾Ð¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¡¢¾®»³¤¬ÄÍÅÄ¤Ë·Ð°Þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅÅÏÃ¥·ー¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¾®»³¤¬¡Ö·ÝÎò¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÄÍ¤Á¤ã¤ó¤¬ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÍÅÄ¤¬¡Ö¤Ç¤â²¶ÀèÇÚ¤À¤±¤É°ìÈÖÎò¤ÇÄ¹¤¤¤Î¤Ï¸Þ´Ø¤¯¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡È²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇÇ¯Ä¹¤È¤¹¤ë¤«¡É¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¢ÂçÂÎ¤Ï¤¿¤Ö¤óÎò¡Ê¤Î¤Û¤¦Í¥Àè¡Ë¤À¤è¤Í¡×¤ÈÄÍÅÄ¤â²óÅú¤¹¤ë¤â¡¢¾®»³¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿Æ±¤¸ÊÁ¤Î¥Ý¥ÁÂÞ¤ò¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¤ª²ñ·×¤Ï1Ëü±ß¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý·Ñ¤¤¤Ç¤Æ¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËNEWS¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤«¡×¡ÖÂÞ¤À¤±¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¶â³Û£÷¡×¡ÖÅÏ¤¹¥·ー¥ó¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£