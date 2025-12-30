¡Öº£Æü¹¥¤¡×Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²ÚÔú¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×19ºÐÈþ½÷¡ÖÅß¤Ë¤Ø¤½½Ð¤·¤¹¤´¤¤¡×Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¾¤¯»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È
Â¼Ã«¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤È¾¯¤·¤À¡¼¡¼ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¸©¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£³¹³Ñ¤ä¸ø±à¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥¢¤È¥ì¥¶¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ÚÔú¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Í¡×¡ÖÅß¤Ë¤Ø¤½½Ð¤·¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£Â¼Ã«¤ÏÎÓÅÄÂóÌé¤È¡ÖÅßµÙ¤ßÊÔ2024¡×¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¡ÖÂ´¶ÈÊÔ2025in¥½¥¦¥ë¡×¤Ë¤Æ¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¤¿¤¯¤Ï¤ë¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
