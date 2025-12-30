¡Ö´Ú¹ñÆî³¤´ß¤Ë2¥á¡¼¥È¥ëÄÅÇÈ¤Î¶²¤ì¡× ´Ú¹ñµ¤¾ÝÄ£Ä¹¡¢ÆüËÜ¡¦Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ò·Ù¹ð
¡Ö2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤òÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹âÇÈ¤È½Å¤Ê¤ì¤Ð¡ÊÇË²õÎÏ¤Ï¡ËÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
26Æü¡¢¥½¥¦¥ëÆ¼¿ý¶è¡Ê¥È¥ó¥¸¥ã¥¯¥¯¡Ë¤Îµ¤¾ÝÄ£¹ñ²Èµ¤¾Ý¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ñ¤Ã¤¿ÍûÈþÁ±¡Ê¥¤¡¦¥ß¥½¥ó¡Ëµ¤¾ÝÄ£Ä¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤¬´Ú¹ñÆâ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ²ÈÃÏ¿Ì²Ð»³Áí¹ç¾õ¶·¼¼¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë´íµ¡ÂÐ±þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÃÏ¿Ì¾õ¶·¤È¤È¤â¤ËNHK¤ÎÊüÁ÷¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍûÄ£Ä¹¤Ï¡ÖÌÀÆüÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
´Ú¹ñµ¤¾ÝÄ£¤ÏÍèÇ¯11·î¤«¤é¡¢³¤³°ÃÏ¿Ì¤ÎÁá´ü·ÙÊóÂÐ¾Ý¶è°è¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¡¦¶å½£¤Î°ìÉô¤«¤éÆî³¤¥È¥é¥Õ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£ÍûÄ£Ä¹¤Ï2017Ç¯¤Î±º¹à¡Ê¥Ý¥Ï¥ó¡ËÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¡¢ÃÏ¿Ì²Ð»³¶ÉÄ¹¤È¤·¤ÆÃÏ¿ÌÁá´ü·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÍûÄ£Ä¹¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤Î´í¸±À¤È³Æ¼ïµ¤¸õºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡þ¡Ö¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Â¿¤¤³ø»³¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×
¡Ý¡ÝÃÏ¿Ì¤ÎÁá´ü·ÙÊóÂÐ¾Ý¶è°è¤òÆüËÜ¡¦Æî³¤¥È¥é¥Õ¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡£
¡Ö¤â¤·Æî³¤¥È¥é¥Õ¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.0°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3¡Á5»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï´Ú¹ñÆîÉôÃÏ°è¤Ç¿ÌÅÙ·¡Á¸ÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÆî³¤´ßÃÏ°è¤Ç¤ÏÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë³ø»³¡¦³¤±ÀÂæ¡Ê¥×¥µ¥ó¡¦¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤Ï20¡Á30³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°¤Ï¹âÁØ³¬¤Ë¤¤¤ë¤Û¤ÉÍÉ¤ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÑ¿ÌÀß·×¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤Ë´Ú¹ñÆâ¤ØµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢³ø»³¤ò´Þ¤àÎæÆî¡Ê¥è¥ó¥Ê¥à¡ËÃÏ°è¤¬¿ÌÅÙ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¿ÌÅÙ¸¤Ï¡¢²°Æâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¡¢¿©´ï¤äÁë¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬ÍÉ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.0¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤âÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¾¯¤·ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÃÏ¿Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÙÊó¡Ê1.0¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É9.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÉô¤ÎÆî³¤´ß¤Ë¤Ï¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÅÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ý¡ÝÄÅÇÈ2¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ´í¸±¤Ê¿å½à¤Ê¤Î¤«¡£ ¡ÖÄÅÇÈ2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄã¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤ÎÇÈ¤Ë¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤À¡£±¿°¤¯¹Ó¤ì¤¿Å·¸õ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¤¾Ý¹âÄ¬¤ä¹âÇÈ¤È¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡þ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤â½ë¤¤3Ç¯¡Ä¡ÖÍèÇ¯¤â¸·¤·¤¯¡×
ÌÔ½ë¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ê¤É¤Îµ¤¸õºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤À¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ò´Þ¤àÄ¾¶á3Ç¯¤Ï¡¢µ¤¾Ý´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤â½ë¤¤3Ç¯´Ö¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï25Æü»þÅÀ¤Ç13.7ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢1973Ç¯¤ÎÁ´¹ñµ¤¾Ý´ÑÂ¬³«»Ï°ÊÍè¡¢ÎòÂå2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÎòÂå1°Ì¤ÏºòÇ¯¤Î14.5ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¡Ê19.2ÅÙ¡Ë¤ÈºÇÄãµ¤²¹¡Ê9.0ÅÙ¡Ë¤â¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤¤º¤ì¤â2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æµ¤¾ÝÄ£¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¡¢ÌÔ½ë·ÙÊó¤è¤ê°ìÃÊ³¬¹â¤¤¡ÖÌÔ½ë½ÅÂç·ÙÊó¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢Ç®ÂÓÌëÃí°ÕÊó¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ÍûÄ£Ä¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ý¡ÝÌÔ½ë½ÅÂç·ÙÊó¤ÈÇ®ÂÓÌëÃí°ÕÊó¤ò¿·Àß¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦¶ËÃ¼¤Êµ¤¾Ý¸½¾Ý¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÉÒ´¶¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÔ½ëÆü¿ô¤ÈÇ®ÂÓÌëÆü¿ô¤À¡£2020Ç¯Âå¤ÎÌÔ½ëÆü¿ô¤Ï1970Ç¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¡¢Ç®ÂÓÌëÆü¿ô¤Ï3ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×
¡Ý¡ÝÌÔ½ë½ÅÂç·ÙÊó¤äÇ®ÂÓÌëÃí°ÕÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¡£
¡Ö¿·¤¿¤ÊÆÃÊóÂÎÀ©Æ³Æþ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¡Ø¶ËÃ¼¹â²¹¡Ù¤È¡ØÌë´Ö¹â²¹¡Ù¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»à³Ñ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÌÔ½ë½ÅÂç·ÙÊó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Øº£Æü¤Ï²°³°³èÆ°¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤ÉÀ¸Ì¿¤Î´í¸±¤¬È¼¤¦¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê½ë¤µ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤µ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£Ç®ÂÓÌëÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÏÌÔ½ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌë´Ö¤â±¿±Ä¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×