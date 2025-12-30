〈彼とならうまくいくかも〉福原愛が久々笑顔で再婚・妊娠を告白！　本誌が見た”愛ちゃん”幸せ画像集

久々に見せた”愛ちゃん”スマイル

〈Aさんとなら結婚生活はうまくいくかも〉

”卓球界のアイドル”こと、福原愛（37）が’25年12月22日配信の『女性セブンプラス』の独占インタビューに応じ、再婚・妊娠を告白した。

記事によると、福原が再婚したAさんとは、’21年に同誌が『２泊３日の里帰り不倫』と報じた一般男性のことである。

リオ五輪後の’16年９月、台湾の卓球選手・江宏傑氏（37）と結婚した福原は、’18年10月に現役引退を発表。２人の子どもにも恵まれ、台湾で暮らしていた。

「江氏との結婚生活は長く続続かず、’20年には離婚を決意。自身の会社を設立し、その手続きと、今後の日本での生活のために一時帰国していました。その最中の’21年２月に、A氏との２泊３日の横浜デートを報じられたのです。A氏は早稲田大学卒の大手商社マンで、福原はA氏のことを〈仲の良い友達の一人〉と釈明していましたが、この報道は、福原の高い好感度を一気に下げるほど、世間に衝撃を与えました」（スポーツ紙記者）

’21年７月に江氏との離婚は成立したものの、今度は、子どもの親権を巡って福原は刑事告訴されることに。結局、’24年３月に共同親権を維持することで和解したが、福原が、かつてのように日本メディアに笑顔で登場する機会は、ほとんどなくなった。

福原は、インタビュー記事の中で、

〈まずは一連の騒動で、お仕事関係のかたがた、Aさんのご家族や周囲のかた、家族……本当にたくさんのかたに多大な迷惑をかけてしまい、この場を借りて改めてお詫びしたいです。申し訳ありませんでした〉

と謝罪。そして、A氏との関係を冒頭のように意識し結婚。現在の生活について、

〈お互いに本音で話せるし、相手の話をじっくり聞ける関係なんだなと思います。何気ない日常で、「サーティーワンの新商品が出たんだ」って、コンビニでアイスを買ってくれる。そんな日々の些細な優しさに私が支えてもらっています〉

などと語っている。インタビュー中の福原は、大きなお腹を支えるように両手を置き、穏やかな笑みを浮かべていた。それは、我々がよく知っている”愛ちゃん”の笑顔だった。

引退会見で見せた幸せに溢れた笑顔

本誌が初めて福原のプライベートでの笑顔を見たのは、’08年のことだった。当時、20歳だった福原は、18歳のテニス選手・錦織圭（35）と原宿デートを楽しんでいた。二人は顔を見合わせては笑い、山手線のホームでは熱いキスを交わすほど、ラブラブだった。

’18年10月の引退会見では、結婚生活について聞かれ、

「（夫の江宏傑に）本当によくしていただいて、とても幸せに暮らしています」

と答え、一人娘には、

「私が選手だったことは内緒にしたい。温泉卓球に行って『なんでお母さんできるの』と言われたいです」

などと話し、幸せに溢れた笑顔を見せてくれていた。再婚・妊娠という新たな幸せに恵まれた福原。来年は、テレビで彼女の笑顔を見る機会が増えるかもしれない。