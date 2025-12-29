おいしそうな料理が並ぶ食卓の椅子に陣取る猫。幸せすぎる日常風景が話題になっています。

動画は記事執筆時点で再生回数16.2万回を突破。コメント欄には「AI動画かと思ったくらい綺麗」「最高に美味しそうなご飯と最高に可愛い猫」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：ご飯を食べようとしたら、『椅子の上で猫』がくつろいでいて…たまらない光景】

飼い主さんより先に着席

TikTokアカウント「あぐ日記」に投稿されたのは、椅子に寝転がる子猫の動画。ダイニングテーブルにご飯を用意し、さぁ飼い主さんの食事の時間。椅子に腰掛けようとすると、そこには先客がいたんだとか。

ラッコのように仰向けに寝そべるのはミヌエットのあぐくんです。ここは僕の席！と言わんばかりに堂々とくつろいでいたんだそう。子猫のあぐくんの体には飼い主さんの椅子がジャストフィット。飼い主さんの匂いにも包まれて満足そうです。

譲れない特等席

ちらりと飼い主さんの方を見ると、目を細めてうとうとリラックス。片方の前足を上げて転がる様子はまるでぬいぐるみのようです。

おいしそうなハンバーグがテーブルの上で待っていますが、これには飼い主さんも敗北。コメントによると、飼い主さんの方が移動してソファで食べることになったんだとか。

こんなに可愛い顔で見られてしまったら、そっとしておきたくなってしまうのも納得です。

飼い主さんの椅子は僕の椅子

少しずつ成猫に成長してきたあぐくんですが、飼い主さんの椅子を奪う日々はその後も続いているといいます。

別の動画では、おいしそうなタコライスの前の椅子にでんと座るあぐくん。じっと飼い主さんを見上げたかと思うと、ぐりぐりと体をよじって構ってアピール。

飼い主さんが椅子を動かしてみてもどいてくれる気配はなく、やる気に満ちた表情でまん丸の目を向けてきたそう。甘えん坊に成長するあぐくん。飼い主さんの食事はこの先もなかなかすんなりとはいかなそうです。

こちらの動画には「これが幸せってやつか、、、」「理想の暮らし」と、幸せあふれる動画に、思わず羨ましくなってしまった視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「あぐ日記」では、子猫からすくすくと成長していくあぐちゃんの可愛らしい様子を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「あぐ日記」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。