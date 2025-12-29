元ウルグアイ代表エディンソン・カバーニが引退!? ナゾの噂がSNSで拡散
28日、ボカ・ジュニアーズの元ウルグアイ代表FWエディンソン・カバーニが引退を発表したという話がSNSをかけめぐった。
信じた人もいたようだが、これはちょっとしたジョークだった。ラテンアメリカでは12月28日は「Dia de los Santos Inocentes（無垢の日）」といい、フェイクニュースやドッキリがさかんに行われる、いわゆるエイプリルフールのような日となる。今年流行ったネタがカバーニだったというわけだ。
仏『RMC Sports』は、「ボカのファンはすぐに見破ったが、特にヨーロッパのファンは簡単に騙された。様々なソーシャルメディアのニュースアカウントもエサに食いつき、カバーニの偽の引退話を拡散した」と報じている。
怪我が続き、24試合でわずか5ゴールにとどまったカバーニ。ボカで苦戦しているが、まだ引退を発表したわけではない。“エル・マタドール”の挑戦に、これからも期待したい。
SE RETIRÓ DEL FUTBOL EDINSON CAVANI.— Analytics Boca (@AnaIyticsCABJ) December 28, 2025
Mediante un comunicado en Instagram anunció que se RETIRA en BOCA a sus 38 años. pic.twitter.com/Q5Za86Bu9O