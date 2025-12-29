

2026年の幕開けは、活気あふれる名古屋の寺社で運気をチャージしませんか？2026年は「午（うま）年」。何事も「うまくいく」と言われる縁起の良い年にちなみ、日本屈指のパワースポット熱田神宮や大須観音といった定番から、干支ゆかりの真清田神社、さらにはSNSで話題の「恋の三社巡り」まで、新年のスタートにぴったりの名古屋周辺の厳選8参拝スポットをご紹介します。気になる地下鉄の終夜運転や交通規制、混雑回避のコツも合わせて解説。鉄道でのスムーズな参拝で、最高の新年をスタートさせましょう。

【仕事運・勝負運】圧倒的なパワーを授かるなら

名古屋を代表する、歴史と格式のあるスポットで強力な御利益を授かりましょう。

熱田神宮/名古屋市熱田区

「熱田神宮」の神楽殿

三種の神器の一つ「草薙神剣（くさなぎのみつるぎ）」を祀る、日本屈指のパワースポットです。織田信長が桶狭間の戦いの前に戦勝祈願をしたことでも知られ、現在も仕事の成功や勝負事、家内安全を願う多くの参拝客が訪れます。広大な「熱田の杜」を歩くだけで、新年の清々しい空気を感じることができます。

「初えびす」に注目

1月5日には熱田神宮で「初えびす」が行われます。商売繁盛を願う商売人たちが競ってお札を受ける姿は、名古屋の冬の風物詩。活気をもらいたければ、この日を狙うのも手です。

参拝後のグルメで温まる

熱田神宮境内にある「宮きしめん 神宮店」は年中無休。通常の営業時間は9:00〜16:30L.O.ですが、2025年12月31日は22:00〜翌日5:00まで特別営業。初えびすを控えた1月4日も、22:00〜翌日3:30まで特別営業します。

混雑回避のコツ

熱田神宮は、元日の深夜から午後3時頃まで猛烈な混雑が予想されます。人混みを避けたい場合は、2日・3日の早朝に訪れるのがおすすめです。

なお、年末年始は大規模な交通規制を実施。参拝者駐車場は年末から1月18日（日）まで全面閉鎖となります。公共交通機関の利用を心がけましょう。大晦日から元日にかけて、名古屋市営地下鉄は上飯田線を除く全線で終夜運転を実施する予定です。JR線や名鉄線は終夜運転を行いません。

アクセス：地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町駅」から徒歩約7分（正門・南門）、地下鉄名城線「熱田神宮西駅」から徒歩約7分（西門）、名鉄名古屋本線「神宮前駅」から徒歩約3分・JR線東海道本線「熱田駅」から徒歩約8分（東門）

名古屋東照宮/名古屋市中区

「名古屋東照宮」唐門

徳川家康公を祀る神社です。「家康公が馬を大切にしていた」というエピソードから、2026年の午年には勝負運や出世運を願う参拝客で例年以上の賑わいを見せそうです。ビジネス街の中にある、落ち着いた雰囲気のパワースポットです。

アクセス：地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」から徒歩約3分

【2026年 干支「午」ゆかり】今年こそ訪れたい一宮の古社

午年は、その俊足にあやかって「物事が早く進む」「うまくいく」と言われる年です。

真清田（ますみだ）神社/一宮市

「真清田神社」神馬の銅像

名古屋駅・名鉄名古屋駅からJR東海道本線や名鉄線で約15分。尾張国一之宮として2600有余年の歴史をもつ、由緒正しい神社です。毎年4月に「桃花祭（別名：馬まつり）」が行われ、「馬の塔」と呼ばれる飾り馬が練り出し、流鏑馬神事は行われるなど馬と縁が深い神社であり、午年の初詣にはまさに最適のスポットです。仕事運や出世運、開運厄除、子孫繁栄にご利益があるとのこと。少し足を延ばして参拝してみてはいかがでしょうか。

アクセス：JR東海道本線「尾張一宮駅」・「名鉄一宮駅」から徒歩約8分

【良縁・恋愛成就】「恋の三社巡り」で運気アップ

名古屋には、3つの神社を巡ってスタンプを集める「恋の三社巡り」という人気の開運コースがあります。（スタンプ料として各神社で100円が必要。三社めぐりが完了すると記念品が授与され、台紙に恋愛運上昇印が押印されます）

城山八幡宮/名古屋市千種区

「城山八幡宮」の連理木

織田信長の父・信秀が築城した末森城址に鎮座する神社。縁結びの御神木「連理木（れんりぼく）」が有名。ローズクォーツの水盤に浸すと文字が浮かび上がる「水みくじ」は恋占いと人生占いの2種類。新年の運試しにぴったりです。

アクセス：地下鉄東山線「覚王山駅」「本山駅」から徒歩約6分

高牟（たかむ）神社/名古屋市千種区

「高牟神社」の古井の水

境内の「古井（こい）の水」と呼ばれる霊水を飲むと恋が叶うという言い伝えがあります。「古井」と「恋」をかけた、名古屋を代表する恋愛成就の聖地です。

アクセス：JR中央本線・地下鉄東山線「千種駅」から徒歩約5分

山田天満宮/名古屋市北区

山田天満宮内の「御嶽神社」

学問の神様として知られ、合格を祈願する多くの参拝者が訪れるスポットです。境内にある「御嶽（おんたけ）神社」は、悪い縁を断ち切り良縁を結ぶと言われています。「よりそい石」をなでて、恋の導きを祈りましょう。

アクセス：JR中央線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線・ゆとりーとライン「大曽根駅」から徒歩約7分

【厄除け・開運】活気ある門前町を楽しむなら

賑やかな雰囲気の中で厄を払い、明るく新年を迎えたい方におすすめのエリアです。

大須観音/名古屋市中区

「大須観音」の本堂（大悲殿）

「日本三大観音」のひとつに数えられる名刹。厄除けや学業成就の御利益で知られ、元日から多くの人で溢れかえります。参拝の後は隣接する大須商店街で、名古屋名物「納屋橋まんじゅう」をドーナッツ生地で包んで揚げた「揚げまん棒」などのグルメを楽しむのが、名古屋らしい初詣の醍醐味です。

アクセス：地下鉄鶴舞線「大須観音駅」２番出口からすぐ

伊奴（いぬ）神社/名古屋市西区

「伊奴神社」の犬石像

「犬」にゆかりのある神社として有名で、厄除けや安産、子授けの神様として親しまれています。境内の可愛らしい犬の石像は、家族連れのフォトスポットとしても人気です。

アクセス：地下鉄鶴舞線「庄内通駅」から徒歩約10分

歴史ある大社から背筋を伸ばしたり、街中のパワースポットを訪ねたり、門前街でグルメを楽しんだりと、名古屋の初詣は楽しみ方が多彩です。2026年の干支である「午」の勢いにあやかって、何事も『うまくいく』勢いのある一年になりますように。混雑対策や防寒を万全にして、清々しい新年の参拝へぜひお出かけください。

（画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）