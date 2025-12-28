Ž¢Gmail¤Ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ£¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¥°¡¼¥°¥ë¤¬"Â¾¼Ò¥á¡¼¥ë¤Î¼õ¿®ÇÑ»ß"¤òµÞ¤°ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«¼¨»þ¤«¤éÂ³¤¯¡ÖPOP¼õ¿®¡×
Google¤¬2026Ç¯1·î¤ÇPOP¼õ¿®¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Âç¹²¤Æ¤ÇGmail¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡ÖPOP¡©¡¡¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡×¡ÖGmail¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢POP¤Ê¤ó¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
POP¼õ¿®¤ÏGmail°Ê³°¤Î¥á¡¼¥ë¤òGmail¤Ç¼õ¿®¤·Æ±¤¸²èÌÌ¾å¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎGoogle¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¹¹¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¤È´ë¶È¤ÎÎÏ´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÀÅ¤«¤ÊÀïÁè¡×¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Gmail¤ÎPOP¼õ¿®¤È¤Ï¡¢¡ÖPOP¡ÊPost Office Protocol¡Ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆGmail¾å¤ÇÂ¾¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤àÊØÍøµ¡Ç½¤Î¤³¤È¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡Ö²ñ¼ÒÍÑ¤È¸Ä¿ÍÍÑ¤Î¥á¡¼¥ë¤ò°ì¤Ä¤Î²èÌÌ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Î¥á¡¼¥ë¤â¡¢Gmail¤Ç¼õ¿®¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Google¤Ï¡¢12·î¤ËÆÍÁ³¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í±Í½´ü´Ö¤Ï»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£»ö¼Â¾å¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÏÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤Îµ¡Ç½¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆGoogle¤ÎÀâÌÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡ÖPOP¤Ï¸Å¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤«¤é¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢POP¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Èó¾ï¤Ë¸Å¤¤¥×¥í¥È¥³¥ë¤À¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼±¿ÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Äó¶¡¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼êÊü¤·¤¿¤¤»ÅÍÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¡£
¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡©
¢£¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¡×¤ÏÉ½¸þ¤¤ÎÍýÍ³
POP¤Ï³Î¤«¤Ë¸Å¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸Å¤¤¤«¤éº£¤¹¤°´í¸±¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢POP¤Ï40Ç¯¶á¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Google¤¬ÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯11·î¡¢È¯É½¤«¤éÇÑ»ß¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢¾¯¤·ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ðº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤µ¤µ¤«µÞ¤®¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£
¼Â¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¡¢É½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
POP¤ò»È¤¦¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤ÏGoogle¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤¦¤À¡£¤Þ¤ºGmail¤¬Â¾¼Ò¤Î¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¡¢ÊÌ¤Î¥á¡¼¥ë¥½¥Õ¥È¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Google¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¡£°ìÅÙ³°¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Google¤Ë¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Á÷¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Âè»°¼Ô¤ËÏ³¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÉ¤°½Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Google¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖGmail¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤¬Ï³¤ì¤¿¡×¡ÖGoogle¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤éPOP¤Ï¤¤¤º¤ì¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£EU¤Îµ¬À©
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬EU¤À¡£
EU¤Ë¤ÏDSA¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¡Ë¤ÈDMA¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»Ô¾ìË¡¡Ë¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DSA¤ÏÍ³²¡¦°ãË¡¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦Ë¡Î§¤Ç¡¢DMA¤Ï»Ô¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëµðÂç´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤òÇû¤ëË¡Î§¤À¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢Google¤ÎPOP¼õ¿®¤Ï¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Google¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎ®¤ì¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤À¡£POP¤Ç³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤É¤³¤Ç²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Google¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤·ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¡ÖGmail¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢Google¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬POP¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Å¾Á÷¤µ¤ì¤¿¡£Ã¯¤«¤¬º¾µ½¤Ë»È¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢EU¤ÎË¡Î§¤Ï¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¡ÖÎ®ÄÌ¤µ¤»¤¿¡×¤Î¤ÏGoogle¤À¤«¤é¤À¡£
Google¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¥á¡¼¥ë¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¡£
¤À¤¬¡¢EU¤Ï¤³¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ®½Ð¤òËÉ¤°¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡£
¢£¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤ë¤Ç¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µðÂç¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎGoogle¤Ç¤â¤³¤ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏDSA¤ÏÀ¤³¦Çä¾å¤ÎºÇÂç6¡ó¡¢DMA¤ÏºÇÂç10¡ó¡¢·«¤êÊÖ¤»¤Ð20¡ó¤È¤¤¤¦È³¶â¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢È³¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç»ö¶È¤¬Å¸³«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¼Î¤Æ¤¿¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Google¤ÏÇÑ»ß¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡ÖGoogle¤Ï¤¿¤À¥á¡¼¥ë¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡×
¤½¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£
EU¤¬´ë¶È¤Î³èÆ°¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈ¾Ê¬¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½ºß¤ÎEU¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢Google¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£¡ÖÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò°®¤ëÊÆ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È
ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¡º÷¤â¡¢Çã¤¤Êª¤â¡¢SNS¤â¡¢ÃÏ¿Þ¤â¡¢¥á¡¼¥ë¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶¼°Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏGoogle¤ÎAndroid¤«¡¢iPhone¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏÀ¸³è¤òÊØÍø¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢µð³Û¤Î¶â¤¬¡¢¼«¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ØÎ®¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏGoogle¤ÎAndroid¤«¡¢Apple¤ÎiPhone¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¢¥×¥ê¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Google¤äApple¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤òÇä¤Ã¤Æ¤â¡¢¥²¡¼¥à¤òÇä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤òÇä¤Ã¤Æ¤â¡¢Çä¾å¤Î15¡ó¤«¤é30¡ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤ËµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¼«¹ñ¤Î´ë¶È¤¬²Ô¤¤¤Ç¤â¡¢Íø±×¤Î3³ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤Î´ë¶È¤¬°é¤ÄÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Èà¤é¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²¿¤¬¡ÖÅ¬ÀÚ¡×¤Ç²¿¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤«¡¢¤½¤Î´ð½à¤â¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤ò¡ÖÉ½¼¨¡×¤·¤Æ²¿¤ò¡Öºï½ü¡×¤¹¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡Öµö²Ä¡×¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡ÖÇÓ½ü¡×¤µ¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Îµ¬Ìó¤Ë½¾¤¦¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÆ»ÆÁ´Ñ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤â¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤ò³°¹ñ´ë¶È¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢EU¤Ï¼ç¸¢¤Î¿¯³²¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢EU¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
DSA¤äDMA¤Ï¡¢¤½¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡£È³¶â¤Î³Û¤ò°Û¾ï¤Ë¹â¤¯ÀßÄê¤·¡Ö½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¾¦Çä¤Ç¤¤Ê¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤òÎÏ¤º¤¯¤Ç½¾¤ï¤»¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£EU¤ÈÊÆ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©
EU¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¾¦Çä¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¨¡×
¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Â¿¤¯¤ÎÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï½Í¡¹¤È½¾¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»¦¤¹¡×¡Ö´ë¶È¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿È¯¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢SNS¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÈ¿È¯¤ò¸Æ¤ÖÊ¬Ìî¤À¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏEUÈó²ÃÌÁ¹ñ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¿·Ë¡¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤ÇSNS¤Ê¤É¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¸·³Ê²½¡¢¼Â¼ÁÌ¤À®Ç¯¤ÎÍøÍÑ¤òÄù¤á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
EU¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËSNS¤ÏÆ»ÆÁ¤äÊ¸²½¤òÇË²õ¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¤â´í¸±¤Ê¤â¤Î¤È¸«Ðö¤·¤Æµ¬À©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±EU¤ÎÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝÍ×µá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µð³Û¤ÎÈ³¶â¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ø¤Î¶¼°Ò¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·ÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀ¾Â¦¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ï¼«Í³¤À¡£µ¬À©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈºÛ¹ñ²È¤À¤±¤À¡×¤È¡£
¤À¤¬2025Ç¯¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤ÏÊø¤ì¤¿¡£
EU¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢ÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤¦¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸ÊýË¡¡Ä¡Ä¹ñ²È¤ÈË¡Î§¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè¤Ç¤Ï·ëÂ«¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²¤ÊÆ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä½Æ¤äÃÆÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·Á¤Î¡ÖÆâÀï¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤¹¤éµ¯¤¤Ê¤¤
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ï¤³¤ÎÂÐÎ©¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âGoogle¤äApple¤Î²ÉÀê¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëË¡Î§¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¾ÊÄ£¤ÎÄ´ºº¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÃ¯¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡ÖiPhone¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖSNS¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ÌÌÅÝ¤À¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÊØÍø¡¦ÉÔÊØ¤ÎÏÃ¤è¤êÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
ÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¶¼°Ò¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¹ñ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¹ñ²È¤ÎÌ¿±¿¤ò¤«¤±¤Æ¿¿·õ¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¡×¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¿ô¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ë¸ýÁö¤Ã¤¿À¯ºö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÄøÅÙ¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿¢Ì±ÃÏ¡×
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ç¤âÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬ÊÆ·Ï¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¶¼°Ò¤òÇ§¼±¤»¤º¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ÇÏÃ¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¿¢Ì±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¬Ìó¤Ï³¤³°Ç¤¤»¡£·èºÑ¤â³¤³°Ç¤¤»¡£¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ë½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ¤â¡¢Ê¸²½¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ³°¹ñ´ë¶È¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤ò¤á¤°¤ëÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë