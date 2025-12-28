»Å»ö¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ë¡¢²È¤Ï»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¿Í¤Ø¡£3¤Ä¤ÎÊÒ¤Å¤±ÂÐºö
¿¦¾ì¤Ç¡Ö»Å»ö¤¬Áá¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï²È¤Î¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ï²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤µ¡×¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»Å»öÇ¼¤á¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡¢²È¤Î¤Ê¤«¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¡£¡Ö¸å¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÇ¯Æâ¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¥´¥ßÂÞ¤Î»³¤È¶¦¤ËÇ¯¤ò±Û¤¹¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤ÎÃæ¤À¤±¤ÏÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£³°¤Ç¤Ï´°àú¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼²È¤ÎÃæ¤À¤±¤ÏÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô19Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤YouTube¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤ÊÒÉÕ¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¡Ø1Ëü¸®°Ê¾åÊÒ¤Å¤±¤¿¥×¥í¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤ ¼Î¤Æ¤ë¥³¥Ä¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÆó¸«Ê¸Ä¾»á¤Ë¡¢¡Ö»Å»ö¤¬Áá¤¤¤Î¤ËÂçÁÝ½ü¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×¤È¡Ö3¤Ä¤ÎÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿³ò»³Èþ²Æ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÏÂÅÄ»Ë»Ò¡Ë
»Å»öºÇÍ¥Àè¤Î¡ÖÀÕÇ¤´¶¡×¤¬Éô²°¤ò»¶¤é¤«¤¹
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÒ¤Å¤±°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶î¤±¹þ¤ß¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ë°ÍÍê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ï¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë»Å»ö¤òÂè°ìÍ¥Àè¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Âð¤ÏÂ¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë°ÍÍê¼Ô¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡Ö»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÉô²°¤Ï±ø¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌäÂê¡ÊÊÒ¤Å¤±¤äÂçÁÝ½ü¡Ë¡×¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿´Í¥¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿¦¾ì¤Ç¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¡¼¥ë¤ËÂ¨¥ì¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤æ«
¤³¤Î¡Ö»Å»öºÇÍ¥Àè¡×¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¡Öº£¤¹¤°Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÖ»ö¤â¡ÖÂ¨¥ì¥¹¡×¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÊ¬¹ï¤ß¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë»Å»ö¤òÍê¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤³¤ì¤òÅÏ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Íê¤Þ¤ì¤¿¤Û¤¦¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È°ú¤¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ê¤É¸å²ó¤·¤Ç¡Ö¤ªµÒÍÍÂè°ì¡×¡ÖÁê¼êÂè°ì¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏµÞ¤®¤À¤«¤éº£¤¹¤°¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸å¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤ò½Ö»þ¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¸å¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¾ï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·ÐÈñÀÁµá¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤
¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤ÏÂ¨¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ë·ÐÈñÀÁµá¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¹¤°Æ°¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¸å²ó¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¤µ¤¤¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡¢·ÐÈñÀÁµá¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â·Ð¸³¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¡Ö¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¤³¤Îº¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Éô²°¤¬¤É¤ó¤É¤ó»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë½¬´·¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤¬ÊÒ¤Å¤±¤òÁË¤à
ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç´°·ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤â»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÊÒ¤Å¤±¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥â¥Î¤Ï²ó¼ý¶È¼Ô¤ËÍê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¿¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀèÁ÷¤ê¤·¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍê¤Þ¤ì¤¿¤éÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¾õ¶·¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¹¤®¤Æ»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÊÒ¤Å¤±¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤À¤é¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖNO¤È¸À¤¨¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤ß¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¾·¤¤¤Æ¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤Ø¤Î¡¢3¤Ä¤Î½èÊýäµ
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤è¤êÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¡¢»Å»ö¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ò·è¤Î¸°¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿²þÁ±ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1. ¾®¤µ¤Ê¡ÖNO¡×¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë
µÞ¤Ê»Å»ö¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤Ï¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ê¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂåÂØ°Æ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡ÖNO¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ê¤é³Ñ¤¬Î©¤¿¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ÊÒ¤Å¤±¤ò¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à
¼«Ê¬°ì¿Í¤À¤È¡ÖÌÌÅÝ¤À¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤à¤È·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤â¡Ö²ÈÂ²¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï15»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¥´¥ß¼Î¤ÆÂçºîÀï¡ª ¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¤´Ë«Èþ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¾è¤êµ¤¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊÒ¤Å¤±¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½èÊ¬¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¿¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¤ò¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¤Ï¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ìµ¤¤ËÊÒ¤Å¤±¥â¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
3. ¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤Æ´Ä¶¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉË»¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î°ÍÍê¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÉô²°¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¤È¥´¥ß¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¡¢¿·µï¤Ø°ú¤Ã±Û¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÊý¤Ï¾º¿Ê¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤â²È¤â¤¹¤Ã¤¤êÊÒ¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍ¾Íµ¤³¤½¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Î²÷Å¬¤µ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£