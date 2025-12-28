¡Ö¡È¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×Âç¥Ð¥º¥êÃæ¤Î¡È¹¾¸ÍÁö¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¡¡¿¦¾ì¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¡Ä50ºÐÌÜÁ°¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡É
¡Ö¥Ñ¥Ã¥«¡¡¥Ñ¥Ã¥«¡¡¥Ñ¥Ã¥«¡×
¤³¤ó¤Ê¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¡£²£¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¾¿È¤ÇµÓ¤òÆ°¤«¤·¡¢Ä¹¤¯³Ú¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤ò´ð¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿ÁöË¡¤À¡£
¤³¤Î¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤ò11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¦µæ¤·¡¢¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¤Î°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¾ì¹îÂ§¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡£
¸¦µæ»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÁö¤êÊý¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ËÈ¿¤·¤Æ2025Ç¯Æ¬¤´¤í¤«¤éSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¿¿»÷¤¹¤ë¿Í¤¬µÞÁý¡£Âç¾ì¤µ¤ó¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸Áí¿ô¤Ï2²¯7000Ëü²ó¤ò±Û¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAMF¤Î¡ÖJC¡¦JKÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ2025¡×BeReal.ÉôÌç¤Ç¤Ï1°Ì¤ËÁª½Ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÅÙ¡¹¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¤á¤À¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Âç¾ì¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¿ÍÊÁ¤È¡¢BGM¤ÎÁêÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤ÆÂÎ¸³¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¾ì¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸µ¤ÏÉð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î¸¦µæ¿¦¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×ÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤È¤40Âå¤Ç»Ï¤á¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡×¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç¾ì¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿100¥¥í¥Þ¥é¥½¥ó¤Î65¥¥íÃÏÅÀ¤ÇÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¡Ø¹¾¸Í»þÂå¤Î¿Í¤Ï¡¢1Æü100km¤«¤é160km¤òÉáÄÌ¤ËÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤âÄ¹¤¯Áö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ê¤ó¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤é¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç¾ì¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤«¤éÉ¨¤äÂÎ¤Î³ÑÅÙ¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¹©³ØÅª¤ËÅ°Äì¸¦µæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¡Ö¿Í¡¹¤Ï³§¤¬¤ß¤ÊÄÞÀè¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ä¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¡ÈÊâ¹Ô½Ñ¡É¤Ê¤É¤òÆÉ¤ßµù¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ÇºÆ¸½¤·¤ÆÆÈ¼«¤Ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¡¢2021Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»î¹Ôºø¸í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤«¤Ê¡©¡É¤ÈÁö¤êÊý¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬º£¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤â¤·¤ª¶â¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âSNS¤Ê¤é¤º¤Ã¤È»Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¸¦µæ»ñÎÁ¡Ù¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢9Ç¯´Ö¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ä¹Í»¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡Ønote¡Ù¤Ë¤âµÏ¿¡£¤³¤ì¤ò»Ä¤·¤¿½Ö´Ö¡Ø¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¡¢¸¦µæÇ®¿´¤Ê°ìÌÌ¡Ä¡Ä¡£¡Ö»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤Êü¤ÄÂç¾ì¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ç¤¤¿¡È½éÈà½÷¡É¤¬º£¤ÎºÊ
1964Ç¯¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¤ÏÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âç´ë¶È¶Ð¤á¤ÇÃÏ°è¤Î´éÌò¤À¤Ã¤¿Éã¤È¡¢¼ñÌ£¤ÇÈ¿Êª¤ò¿¥¤ë¤è¤¦¤ÊÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÊì¤Î¤â¤È¤Ë¡¢3¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£3ºÐ¾å¤Î·»¤È4ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÍý²Ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂÎ°é¤Ï5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç¡È2¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¡×¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏQueen¤Ê¤É¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤¿ÍÎ³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤òÄ°¤µù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¤Ç¤¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢Ãæ¹â¤Ï¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£
¡ÖÁá¤¯ÅÄ¼Ë¤ò½Ð¤ÆÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¾åµþ¤·¡¢Íý·Ï¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹ñÎ©Âç¹©³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ç½êÂ°¤·¤¿¤Î¤Ï±é·àÉô¡£¼ç¤Ë¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ¤ä²»¶Á¸ú²Ì¤Ê¤É¤ÎÎ¢Êý¤òÃ´¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÌò¼Ô¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ØÂçº¬¤¬Éå¤Ã¤¿¡È¤¿¤¯¤¢¤óÌò¼Ô¡É¤À¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÀÎ¤«¤é¥¦¥±¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ëÂç¾ì¤µ¤ó¡£¼èºàÃæ¤Ï¹ÈÃã¤ò°û¤ß¡¢¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂç³Øºß³ØÃæ¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¤¬20ºÐ¤Î¤È¤¡¢¸å¤ËºÊ¤È¤Ê¤ë½÷À¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¡¢Ëå¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷Ì¡²è¤òÆÉ¤ßÃ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤È¤«¡Ø¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¥¬¥Á¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È¾¯½÷Ì¡²è¥ª¥¿¥¯¡É¤ÎÃË»Ò¹»À¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ë½ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¾¯Ç¯Ì¡²è¤è¤ê¡¢³¨¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âåºÎï¤Ê¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¸«¤Æ¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¾¯Ç¯°¦Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÃÝµÜØª»Òºî¡ØÉ÷¤ÈÌÚ¤Î»í¡Ù¤ä¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î±éÌÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿µÛ·ìµ´°ìÂ²¤ÎÊª¸ì¤ÎÇëÈøË¾ÅÔºî¡Ø¥Ý¡¼¤Î°ìÂ²¡Ù¤Ê¤É¤ò°¦ÆÉ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø±©º¬¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÃø¼Ô¤ÎÌîºÊ¤Þ¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Î¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¡È¥ª¥Õ²ñ¡É¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Î±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃË»Ò¹»½Ð¿È¤Ç¡¢Âç³Ø¤âÍý·Ï¤Ç¤Û¤ÜÃË»Ò¹»¾õÂÖ¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ20Ç¯Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ø¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤é°ìÀ¸½÷À¤È¤Î±ï¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢º£»×¤¨¤ÐÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£±é·àÉô¤Î¼Çµï¤ÎÉñÂæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍ¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¡ØÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë¡Ù¤È¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¥Ç¡¼¥È¡£¥Ç¡¼¥È¤Î¸ý¼Â¡¢·Ð¸³¤Ê¤¤³ä¤Ë¤Ï¡¢·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¬¤ò»È¤¦¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤¦¤·¤ÆÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎËö¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¡¢ºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë2¿Í¤ÎÌ¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö½÷¤¬3¿Í¤Ç¡¢ÃË¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¡£²È¤Ç¤Î»ä¤Î¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤Ï1ÈÖ²¼¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦¡Ø¡È¤Ï¤¤¡É¤«¡È¥¤¥¨¥¹¡É¤«¡È´î¤ó¤Ç¡É¡Ù¤·¤«ÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ü¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë²ÈÄí¤¬Ê¿ÏÂ¡£±ü¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤È²È¤ÎÃæ¤¬ÂæÉ÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²ÈÆâ°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢±ü¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±µ¤Ê¬¤è¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤·¡¢µ¡·ù¤è¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£ ¡ÖÉô²¼¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¡×¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë
Âç¾ì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢50ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿2012Ç¯¤´¤í¡£»Å»ö¾å¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç°ÅÃæÌÏº÷¤·¤¿·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç½÷À¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»ØÆ³¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯ÃÛ¤±¤º¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡È°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âNG¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
²¿¤ò¤·¤Æ¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¤½¤Î»þ´ü¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ï1ÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Àµ¤·¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡È°ã¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¤ÇÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ö¡Øº£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢³°¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¿´¤ÎÊÙ¶¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²È¤È²ñ¼Ò¤Î±ýÉü¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¡È¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢100¥¥í¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¤À¤Á¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤¬¤¿¤Ö¤ó1¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³¹ÖºÂ¤Ê¤É¤ÇÂç¾ì¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¤ÎÌÌÇò¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¸ý¤òÂ·¤¨¤ÆÂç¾ì¤µ¤ó¤Î¡È¿ÍÊÁ¡É¤òÀä»¿¤¹¤ë¤¬¡¢Âç¾ì¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2018Ç¯¤ËÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿¦¶È·±Îý¤Ç¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦Âç¾ì¤µ¤ó¡£2020Ç¯¤«¤é¤Ï·úÀßµ¡³£¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤¿¤¬º£Ç¯5·î¤ËÂà¿¦¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡Ö¹¾¸ÍÁö¤ê¡×¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÈËÜ¶È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Ð¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¸¦µæ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤
Âç¾ì¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¡£1¤ÄÌÜ¤Î¶á¤¤ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤ò¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¹¾¸Í-µþÅÔ´Ö¤ÎÌó500¥¥í¤ò¹¾¸Í»þÂå¤ÎµÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ë1¿Í¤¬3Æü´Ö¤ÇÁö¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢160¥¥í¤ò3¿Í¤ÇÁö¤ë¤È¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤ò53¿Í¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎÈôµÓ¤¬³Æ½É¾ì¤´¤È¤Ë¥ê¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤«¡£ÊýË¡¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡×
2¤ÄÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢²Ê³Ø¤È¤·¤Æ¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥ª¥¿¥¯¼ñÌ£¤Î¸¦µæ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£¸å¡¢¡È¹¾¸Í»þÂå¤È¸½Âå¤ÇÁö¤êÊý¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤ÐÎò»Ë³Ø¼Ô¤ä±¿Æ°¹©³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤¬¸¦µæ¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬100Ç¯Àè¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÒÂ¹¤¬Ä¹¤¯³Ú¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢º£»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹¾¸ÍÁö¤ê¡Ù¤Ï¤¿¤Ö¤óÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤Î·ÁÂÖ¤¬¶áÇ¯¤Ç¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ê³Ø¤È¤Ï¡¢²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¸¡¾Ú¤µ¤ì¡¢½¤Àµ¤µ¤ì¡¢¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²¾Àâ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¾Íè¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ã¤ï¤º¡¢¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂç¾ì¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Âç³Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤ÇÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¸þ¤«¤é²Ê³ØÅª¤Ë¡È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¡É¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖSNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤Ï¡¢¤¢¤È1¡Á2¥«·î¤â¤¹¤ì¤ÐÊ¸²½¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¦µæ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¡Ø¹¾¸ÍÁö¤ê¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿Àª¤¤¤òÎäÀÅ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁö¤êÊý¤ò100Ç¯Àè¤ÎÊ¸²½¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÂç¾ì¤µ¤ó¤Î¡¢¡ÈÂè2¤Î¸¦µæ¿ÍÀ¸¡É¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡½¡½¡£